2019-01-11T17:46:36+03:00
Общество

Золотой омлет: В магазинах Краснодара яйца подорожали до 87 рублей

В торговых сетях пеняют на поставщика
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На ценник обратили внимание не только рядовые покупатели, но и сотрудники Краснодарстата. Фото: Алла СОБОЛЕВА.На ценник обратили внимание не только рядовые покупатели, но и сотрудники Краснодарстата. Фото: Алла СОБОЛЕВА.
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Новогодние праздники закончились, а от цен в магазинах многим жителям Краснодара до сих пор не по себе. Стоимость некоторых продуктов мало того, что не опустилась, так еще и выросла.

Больше всего подорожали куриные яйца. На ценник обратили внимание не только рядовые покупатели, но и сотрудники Краснодарстата.

- По сравнению с 24 декабря самый значительный скачок цен зафиксирован на куриные яйца - цена на них подскочила в среднем на 6,1%, - сообщают в управлении.

Так, например, две недели назад десяток яиц в магазинах кубанской столицы можно было приобрести за 72 рубля, теперь же – за 77. Но это цифры усредненные. Краснодарка Ирина Погорелова в одном из магазинов торговой сети увидела на витрине яйца за 87 рублей без десяти копеек. И это якобы цена со скидкой.

Фото: Алла СОБОЛЕВА.

Фото: Алла СОБОЛЕВА.

- Дело в том, что поставщик поднял стоимость, потому и нам пришлось завысить цены, - объясняет руководство магазина. - Закупка партий яиц была перед Новым годом, в это время подорожание традиционно объясняется спросом. Почему цены не опустились, сейчас выясняем.

Это подтверждают и специалисты регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

- По информации представителей торговых сетей, повышение стоимости на товар, в частности куриные яйца, произошло по причине поднятия закупочных цен производителями. Однако сами магазины наценку не увеличивали, более того, по возможности некоторые ритейлеры старались стоимость снижать, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте.

К слову, подорожание яиц произошло по всей России. Например, в Курске яйца подорожали с 55 до 70 рублей, в Волгограде – с 62 до 90 рублей, в Оренбургской области цена десятка подскочила с 46 рублей до 87. В среднем цены поднялись на 15%, так что Краснодар отделался малой кровью.

В ТЕМУ

А еще в российских магазинах покупатели заметили упаковки яиц, которые содержат не 10, а 9 штук. Картонная тара немного отличается от привычной. На упаковке честно указано количество. Но покупатель, который обращает внимание только на цены, может и не заметить, что покупает меньше за ту же стоимость.

Интернет-пользователи сошлись во мнении, что это новый приемчик производителей. Не повышать цены на товар, а уменьшать их объем. Как это когда-то произошло с молоком. В кубанской столице пока такие коробки никто не замечал, но, может, только пока.

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