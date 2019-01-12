Конкурс кубанских Снегурочек объединил жителей районов

Очаровательные, активные, любимицы детворы - все это про участниц нашего новогоднего конкурса - про Снегурочек! Еще в конце 2018 года «Комсомолка» совместно с министерством культуры Краснодарского края запустила акцию - «Выбери лучшую Снегурочку Кубани». Участницы - волшебницы почти из всех районов Краснодарского края - от Ейска до станицы Отрадной. Борьба была напряженная. Лидеры голосования постоянно менялись. Конкурс шел и на новогодних каникулах и все время у посетителей нашего сайта kp.ru был большой интерес к нему. А накануне старого Нового года мы вместе с министерством культуры Кубани подвели итоги акции и наградили победительниц - дипломы и подарки от «КП» получили девушки, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в конкурсе.

Снегурочка из Тихорецкого района Наталья Чечукова, между прочим, Снегурочка с 14-летним стажем, обошла всех соперниц. Именно у нее больше всех голосов - 30 996.

- Я сама родом с Украины, много лет назад переехала на Кубань, и уже 14 лет - главная Снегурочка Тихорецкого района, - рассказывает о себе Наталья Чечукова. - Поэтому и к голосованию подключился не только уже ставший мне родным Тихорецкий район, но и Украина - родственники и друзья. Узнали о конкурсе и знакомые из Москвы и других городов страны, они тоже внимательно следили за итогами и каждый день голосовали. Да что там, так получилось, что и Америка, Чехия, Канада голосовали.

Первое место в конкурсе - у Натальи Чечуковой из Тихорецкого района

Когда о конкурсе узнали тихорецкие водители автобусов и маршруток, распечатали объявления и повесили в салонах - чтобы и пассажиры поддержали землячку во всекубанском конкурсе.

Подключились к голосованию на сайте «КП» - Кубань» и жители Каневского района - их Снегурочка Марина Жарина заняла в конкурсе второе место. У рыжей красавицы - 29 733 голоса.

Второе место в конкурсе Снегурочек досталось Марине Жариной из Каневского района

Почетное третье место - у чаровницы из Гулькевичского района Марии Крезуб - 21 613 голосов. Девушка успевает не только проводить новогодние представления, но и подготовить отчеты. В свободное от работы Снегурочкой время Мария трудится руководителем районного организационно-методического центра, так что забот у нее достаточно! Но красавица-блондинка везде успевает. Нашла время в своем напряженном графике и для того, чтобы приехать в редакцию «Комсомольской правды».

Мария Крезуб из Гулькевичского района заняла третье место в конкурсе

Дипломы победительницам вручили редактор «Комсомольской правды» - Кубань» Наталья Корниенко и первый замминистра культуры Краснодарского края Максим Усатюк.