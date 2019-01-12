Крещение 2019 в Краснодаре: Места для купаний

В Краснодаре к Крещению готовят семь купелей. Рядом с ними будут дежурить 65 спасателей, 11 аварийно-спасательных автомобилей и семь единиц плавсредств. Кроме того, работать на местах будут медики, следить за порядком - дружинники и полицейские. В местах, где можно будет искупаться на Крещение 2019, также установят палатки для переодевания. В храмах и на берегу отслужат водосвятные молебны.

- В крещенских купаниях традиционно участвуют тысячи горожан, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главы Краснодара Виталий Косенко. - Еще раз хочу обратить внимание и попросить горожан участвовать в обрядах омовений только в специально оборудованных местах, там будет подготовлено все необходимое и приняты меры для обеспечения безопасности.

КОНКРЕТНО

Адреса купелей

В храме Рождества Христова купания организуют в реке Кубань 19 января после Божественной литургии (ориентировочно с 11:00 до 17:00).

Адрес: Рождественская Набережная, 1.

Погружение организовано и у водоема при Покровском храме в станице Елизаветинской - 18 января с 22:00 до 00:00.

Адрес: ст. Елизаветинская, ул. Винника, 40.

Проведут обряд 19 января и при Димитриевском храме (20 метров от святыни на территории парка) с 10:00 до 14:00.

Адрес: ул. Старокубанская 40/2.

На территории Георгиевского храма хутора Ленина построена часовня с купелью полного погружения. В канун Крещения в 21:00 начнется Великоеповечерие с Утреней, после которой около полуночи начнется купание. Купель будет открыта весь праздничный день.

Адрес: Краснодар, ул. Пластунская 25/1.

Купание верующих организуют и в муниципальном бассейне в прибрежной зоне около Дворца спорта «Олимп». Ориентировочное время купаний – до 14:00 19 января.

Адрес: Краснодар, ул. Береговая, 144.

В Крещенский сочельник берег Краснодарского водохранилища в районе улицы Украинской в станице Старокорсунской также освятят воду. Сразу после можно будет окунуться. Работать купель под открытым небом будет до полуночи 20 января.

Адрес: станица Старокорсунская, улица Украинская.

Окунуться можно будет и в озере Старая Кубань в районе зоны отдыха в микрорайоне Гидростроителей. Купель организована под открытым небом. Искупаться в ней можно с 19:00 18 января и до 14:00 19 января.

Адрес: Краснодар, улица Курортный Поселок.

КСТАТИ

Если окунуться у жителей края получится не везде, то набрать святой воды можно будет в любом храме.

Вода освящается дважды. Первый раз – 18-го января по окончании утреннего богослужения. Совершается молебен – чин великого освящения воды. На следующий день 19-го января воду также освящают утром после службы.

НА ЗАМЕТКУ

Молитва на принятие крещенской воды:

Господи Боже мой, да будет дар Твой святой и святая Твоя вода в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Как вести себя на водоеме?

1. Нельзя окунаться в прорубь голодным, есть желательно не менее чем за час до купания.

2. С собой, кроме купальника, возьмите полотенце и резиновые тапочки.

3. Перед тем как окунуться, желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.

4. К проруби подходите по одному, стоять толпой нельзя - лед может не выдержать большого количества людей.

5. Не оставайтесь долго на морозе - ощущение тепла пройдет через несколько минут. Выйдя из воды, нужно насухо вытереться полотенцем и сразу одеться.