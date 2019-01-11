2019-01-11T18:45:33+03:00
Происшествия

На Кубани убили пенсионеров, живущих однополой семьей

Соседи говорят, что Владимир и Николай мирно жили вдвоем около десяти лет
Евгения ОСТРАЯ
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Сейчас дом, где нашли убитых пенсионеров, опечатан следователямиСейчас дом, где нашли убитых пенсионеров, опечатан следователямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двойное убийство произошло в одном из домов поселка Ильского в Северском районе Краснодарского края. Пожилым мужчинам, живущим вместе больше десяти лет, размозжили головы предположительно 6-7 января. То есть с рождественской ночи из соседей никто не видел пенсионеров живыми.

Но тела их нашли только вчера, 10 января.

- Жильцов дома нашли со следами насильственной смерти соседи, они же сообщили в правоохранительные органы Северского района о страшной находке 10 января 2019 года, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - После обследования помещения и трупов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Сейчас неприметный домишко по улице Пролетарской опечатан следователями. Внутри по-прежнему ведутся следственные действия.

- Тело 70-летнего хозяина дома и его 64-летнего жильца обнаружили соседи, - поясняют следователи. - Они и позвонили в полицию. Один из них был забит досмерти, другого - несколько раз ударили острым предметом по шее.

Сейчас правоохранители назначили ряд судебно-медицинских экспертиз. Следователи изучают биографии жертв и опрашивают соседей, выясняя мотив преступления.

- Определяем круг людей, которые могли быть причастны к жестокому преступлению, - сообщили в ведомстве.

Не исключено, что причиной убийства могло стать неприятие совместного проживания двух одиноких мужчин, не связанных родственными узами.

Расследование уголовного дела продолжается.

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