«У них температура под 40!»: Краснодарка обвинила зоомагазин в болезни детей от попугая

О домашних питомцах мечтают многие. Кто-то предпочитает собак, кто-то заводит котов. Краснодарская семья Воронковых (фамилия изменена – Авт.) приобрела себе пернатого друга.

- Муж на Новый год в одном из краснодарских магазинов, что находится на улице Стасова, детям купил попугая. Но оказалось, что у птицы опасная болезнь - орнитоз. Это подтвердили ветеринары в клинике, справки и заключения все есть, - рассказывает мать семейства. - Попугай заразил моих детей, все праздники они пролежали в инфекционке. Сама же птица погибла от инфекции в ветклинике, где его лечили.

Пока дети лежали в палате с температурой под 40, испуганная женщина поспешила в тот самый магазин, где ее супруг приобрел попугая. Краснодарка составила претензию и хотела разобраться в этой ситуации. В этот момент у кассы вспыхнул скандал. В какой-то момент недовольная покупательница включила на телефоне камеру.

Разбирательства в зоомагазине.

Возмутившись таким отношением, женщина решила инцидент придать огласке, загрузив ролик в Сеть. Руководство магазина отреагировало быстро, поспешив обелить себя.

- На данный момент нам уже известно, что диагноз «орнитоз» у детей нашей клиентки не подтвердился. Сейчас они дома, - сказали представители ветмаркета, в котором Воронковы приобрели попугая.

В магазине утверждают - все их животные и птицы абсолютно здоровы.

Кроме того, руководство магазина утверждает - все их животные и птицы абсолютно здоровы, закупаются они у проверенных поставщиков, имеющих разрешительные документы. Потому, как могла произойти такая ситуация, они предположить затрудняются. Тем не менее, с Воронковой магазин все же конфликт уладил. Женщине выплатили 25 тысяч рублей в качестве компенсации.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

Приобретая домашнего любимца, покупатели должны быть очень осторожны. Обязательно требуйте все документы на птиц, узнайте, откуда они привезены, сделаны ли им анализы на птичий грипп и орнитоз. Особое внимание обращайте на внешний вид пернатого: если птица болеет, это сразу заметно.

- Орнитозом могут заболеть все виды птиц, как дикие, так и домашние, - рассказывает «КП» - Кубань» орнитолог Анна Шиян. - Симптомы этого заболевания могут напоминать обычную простуду. Может появиться насморк, слабость, повыситься температура.

Примерно на 2-4 день болезни появляются признаки поражения легких - сухой кашель, иногда колющая боль в груди, усиливающаяся при дыхании.

Самое главное, говорят специалисты, во время обратиться к врачу.

- Если орнитоз лечить средствами от простуды, то ничего хорошего из этого не выйдет. Важно, чтобы врач прописал необходимые препараты, опираясь на результаты анализов крови, - добавляет Анна Шиян.

СПРАВКА «КП»

Чем опасен орнитоз?

Орнитоз - дословно «попугайная болезнь» - вызывает заболевания у птиц, крупного рогатого скота и человека. Симптомы зависят от пути передачи. У человека развивается, как правило, пневмония, потому что возбудитель попадает через легкие. Также заразиться можно через слизистые оболочки и кожу после укуса или царапин больными птицами, при употреблении сырых яиц и даже вдыхая пыль.

Что особо неприятно - хламидии при неправильном лечении «прописываются» в организме человека на постоянной основе, из-за чего болезнь становится хронической.