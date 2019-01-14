В Горячем Ключе на Аллее тысячи сосен Mazda сбила молодую маму

Трагедия случилась поздно ночью на пересечении улиц Ленина и Спортивная в Горячем Ключе. 28-летняя Кето Н. возвращалась с работы домой из суши-бара. Как только девушка вышла на улицу, ее встретил 29-летний супруг Анатолий. Они пошли по аллее тысячи сосен, которая находится на улице Ленина.

- Водитель за рулем Mazda 6 ехал в сторону санатория, несмотря на то, что висел знак «Движение запрещено», - сообщает «КП» - Кубань» заместитель начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВДпо Краснодарскому краю майор полиции Яна Соколова. - В какой-то момент иномарка совершила наезд на двух пешеходов, которые шли по проезжей части.

Основной удар пришелся на девушку - она скончалась на месте ДТП. Молодого человека госпитализировали в реанимацию местной ЦРБ. Сейчас он по-прежнему находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивают как тяжелое. У пары осталось двое маленьких детей.

У девушки осталось двое маленьких детей.

Как сообщают автоинспекторы, водитель с места ДТП скрылся.

Очевидцы говорят - за рулем была девушка, рядом с ней на пассажирском сиденье ехал муж. По некоторым данным, именно мужчина взял на себя вину за произошедшее.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». О том, были ли молодые люди пьяными, сейчас выясняют автоинспекторы.

Молодой человек сейчас находится в больнице.

Это ДТП стало резонансным. Местные жители часто жаловались, что гулять по пешеходной улице Ленина стало опасно. Часто здесь гоняют машины на большой скорости. На эту проблему никто не обращал внимания, пока не случилась беда.

Сейчас местные власти вплотную занялись этим вопросом.

- Трагедия, произошедшая прошлой ночью на улице Ленина, потрясла нас всех. Я хочу выразить соболезнования родным и близким погибшей в результате ДТП женщины. Виновный понесет наказание за содеянное, полиция проводит расследование, - сказал глава города Александр Кильганкин. - Мы не можем не реагировать на систематические нарушения правил безопасности на центральной улице города. Необходимо пресечь сквозное движение по пешеходной части улицы Ленина.