В Сочи жильцам домов, пострадавшим от оползня, предложили переселиться

После обрушения противооползневого сооружения вчера, 13 декабря, власти Сочи предложили на время переселиться жителям нескольких пострадавших домов. Разрушилась подпорная стена между двумя домами по переулку Павлова в Лазаревском районе.

- Мы совершили поквартирный обход и сообщили людям, что сейчас им стоит пожить в более безопасном месте, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации курорта. - Для них уже подготовлены места размещения. Пока жильцам домов по улице Коммунальников, 11 и 13 вручается уведомления под роспись о необходимости переселения из данных домов до получения заключения специалиста о возможности дальнейшего проживания в этих домах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/686068" frameborder="0"></iframe> Оползень в Сочи.

Напомним, ЧП произошло из-за обильных ливней. Несколько дней в Сочи стояла дождливая погода. Оползень повредил теплотрассу.

- В трех домах по улице Коммунаров временно нет отопления, - сообщала оперативно пресс-служба администрации города. -Повреждена труба диаметром 5 сантиметров. На месте происшествия работают служба спасения и специалисты МУП «Сочитеплоэнерго».

Сроки ремонта теплотрассы назвать пока никто не берется.