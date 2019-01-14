2019-01-14T11:00:38+03:00
Происшествия

В Сочи жильцам домов, пострадавшим от оползня, предложили переселиться

Власти курорта говорят, что необходимо обследовать поврежденные постройки [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: Михаил ДзиковскийФото: Михаил Дзиковский
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После обрушения противооползневого сооружения вчера, 13 декабря, власти Сочи предложили на время переселиться жителям нескольких пострадавших домов. Разрушилась подпорная стена между двумя домами по переулку Павлова в Лазаревском районе.

- Мы совершили поквартирный обход и сообщили людям, что сейчас им стоит пожить в более безопасном месте, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации курорта. - Для них уже подготовлены места размещения. Пока жильцам домов по улице Коммунальников, 11 и 13 вручается уведомления под роспись о необходимости переселения из данных домов до получения заключения специалиста о возможности дальнейшего проживания в этих домах.

Оползень в Сочи.

Напомним, ЧП произошло из-за обильных ливней. Несколько дней в Сочи стояла дождливая погода. Оползень повредил теплотрассу.

- В трех домах по улице Коммунаров временно нет отопления, - сообщала оперативно пресс-служба администрации города. -Повреждена труба диаметром 5 сантиметров. На месте происшествия работают служба спасения и специалисты МУП «Сочитеплоэнерго».

Сроки ремонта теплотрассы назвать пока никто не берется.

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