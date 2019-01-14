Седина в бороду, дед - в Инстаграм

Заточник Иван Сутула из Краснодара 14 января отмечает свой 69-й день рождения. Поздравляют дедушку не только дети и внуки, но и больше 10 тысяч его подписчиков в инстаграме! Называть себя блогером Иван Мефодьевич не любит, но фотографии и мудрые советы в соцсети постит регулярно.

- Раньше для меня это темный лес был, кроме кнопочного телефона никаких гаджетов не признавал. Это все дети начали, - признается Мефодич. В инстаграме он называет себя Седой Бородач. – А я и не против, все ж нескучно пенсионеру.

ioannsutula Радуйтесь жизни, смейтесь от счастья, улыбок не прячьте назло всем несчастьям. Живите, любите, безумно и страстно. Грустить не спешите - ведь жизнь так прекрасна!!! Фото @alexsutula #мефодиевич #дед #счастье

Без малого три года назад сыновья пенсионера Иван и Александр однажды посмотрели на отца профессиональным (один фотограф, другой видеограф) взглядом и поняли - да он же настоящая модель! Роскошная седая борода, крепкий торс и добрые глаза.

После первой же фотосессии в стильном «луке» лайки посыпались сотнями. Вместе с ними пришли и заказы на съемку, фактурный седой мужчина в возрасте ну очень приглянулся рекламодателям. Сегодня на его счету десятки проектов, а одна бразильская компания выиграла бронзового Каннского льва на фестивале рекламы, используя образ Ивана Мефодьевича. Кстати, тот снимок бразильцы взяли без спроса. Но Седой Бородач сутяжничать не собирается, ему и без того есть чем заниматься.

ioannsutula Поделись улыбкою твоей и она к тебе не раз еще вернется!!!Дарите улыбки! Встречайте теплом!Всегда наполняйте любовью свой дом!И будут улыбки, тепло и любовьНазад возвраща#ться к вам снова и вновь!И счастье будет на долгие годы!

- К славе никогда не стремился и сейчас как-то неловко. Но съемки мне даются легко, даже удивительно, - скромничает Мефодьевич. - Работаю в кадре я только с сыновьями, они и выступают моими «агентами», по всем рекламным вопросам я отправляю к ним, а я принимаю заказы на заточку, это все-таки основное дело. Маникюрный инструмент, машинки для стрижки, ножи точу – вот моя работа.

Кстати, он сам ведет две странички – на одной он в роли модели, а на второй – мастер заточки. А свой скромный гонорар на рекламных проектах Иван Сутула потратил для дела – купил велосипед.

ioannsutula Йога - дело не простое. Вот завязался в такой узелок, а как розвязаться? Этот образ работы @platinum_fmd удостоен премии на фестивале в Каннах в 2018 году.

- Хорошо, что у нас зима теплая, можно и в январе на двух колесах рассекать! Езжу по клиентам, инструмент забираю и для здоровья полезно. Одни плюсы, - говорит пенсионер.

ioannsutula Автомобиль хорошо, а ВЕЛОСИПЕД - ЛУЧШЕ!!!!!!

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