2019-01-14T15:10:20+03:00
Общество

Где утилизировать елку на Кубани

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, куда можно пристроить хвойных красавиц после новогодних праздников, пока те еще не осыпались.
Андрей ГОРЕЛОВ
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Сначала ты вешаешь на меня игрушки, а потом решил избавиться от меня без уважения…Сначала ты вешаешь на меня игрушки, а потом решил избавиться от меня без уважения…Фото: Андрей ГОРЕЛОВ
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Для нас завершение новогодних каникул – знамение трудовых будней. И если мы еще хоть как-то пережили каникулы, то главный символ Нового года этим похвастаться не может. К сожалению, рано или поздно их иголки начнут опадать, а деревья придется выкинуть на свалку. Но теперь не нужно ждать, когда елка окончательно погибнет. Её можно отнести на специальные пункты приема. Там специалисты переработают дерево в опилки, которые затем можно использовать как удобрения или корм для животных.

Геленджик

В городе-курорте специальные контейнеры для сбора ёлок стоят в трех местах:

- ул. Леселидзе, 17

- мкр. Северный, 10

- ул. Десантная, 23

- Из этих баков ёлки соберут и отправят на измельчение, - сообщает пресс-служба администрации Геленджика. - Если вы живёте далеко от обозначенных адресов, то все равно не бросайте дерево во дворе своего дома и не ставьте его под чужой забор. Отнесите ель к мусорным контейнерам и положите в бак. Коммунальщикам будет легче собрать эти последствия Нового года.

Сочи

С 14 января в бывшей олимпийской столице Игр началась акция «Елка возвращается домой». Сдать хвойную красавицу или уже не совсем красавицу можно в пункте сбора в Кавказском заповеднике на улице Карла Маркса, 8 и в экоцентре «Лаура»на Красной поляне.

- Перед сдачей деревьев не забудьте снять с них новогодние украшения, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи. – Суть акции - продлить жизнь новогодних елей, чтобы не просто так их выбрасывать на мусорку. Ведь переработанными деревьями утепляют вольеры животных в Кавказском заповеднике. К тому же некоторые звери кушают елочные опилки для дополнительного источника витаминов.

Краснодар

В крайцентре пока нет пунктов для сдачи елок, поэтому за дело решили взяться в местной мусороуборочной компании. Сотрудники собирают деревья и отправляют в дробилку, а затем опилки бесплатно отдают садоводам. Ведь такой природный материал можно использовать как удобрения.

- Деревья вывозим в хутор Копанской, - рассказывает заместитель генерального директора по эксплуатации мусороуборочной компании Краснодара Юлия Овчарик. – Елки собираем из контейнеров, затем из них делаем опилки. Если вам нужно удобрение, то можете забрать его у нас бесплатно. Для этого обращайтесь по телефону: 8 (861) 255-00-20. Опилок может на всех не хватить, поэтому лучше заранее позвоните диспетчеру. Он расскажет, есть ли у нас удобрение.

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