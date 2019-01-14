Сочинские спасатели помогут в разборе завалов взорвавшегося дома в Ростовской области

Сочинские специалисты южного спасательного отряда выехали на помощь коллегам из Ростовской области. Сегодня, 14 января, в одном из домов города Шахты произошел взрыв бытового газа.

- Десять человек уже отправились для разбора завалов, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе отряда, - в дальнейшем действия сотрудников будет координировать ростовское руководство МЧС.

В Ростове подтвердили участие сочинских специалистов. Фронт работ для них уже разработан.

Сотрудники отряда будут разбирать завалы на уровне 9 этажа. Фото: ЮРПСО

- Коллеги из Краснодарского края пока не прибыли, но мы планируем задействовать их как резерв. Сейчас на разрушенном взрывом доме в Шахтах ведутся аварийно-спасательные работы, и мы расчитываем, что сочинцы помогут в этой работе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе областного ведомства. - В месте локации взрыва сейчас работают 26 человек, среди которых 17 альпинистов.

Напомним, бытовой газ рванул в 6:18 в 9-этажке по улице Хабарова, дом 16. Восьмой и девятый этажи сложились как карточный домик, частично обрушился и седьмой этаж. Спасатели сразу же приступили к разбору завалов, жильцов эвакуировали и разместили в соседней школе №23. Из-под завалов вытащили пострадавших, к сожалению, одна женщина погибла на месте. Это 31-летняя Виктория Ларикова. Ее маленькая дочка Полина и муж выжили, сейчас они находятся в больнице.

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