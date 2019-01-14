Билет в один конец: кто поможет пассажиру в общественном транспорте

Две похожие, но совершенно разные истории произошли в общественном транспорте Тимашевска и Краснодара с интервалом в несколько недель.

В конце декабря пассажирке тимашевской маршрутки стало плохо. Водитель высадил 84-летнюю женщину и оставил ее на обочине с двумя случайными прохожими, после чего продолжил поездку по маршруту. Так уж вышло, произошло это под камерами видеонаблюдения и опубликованные кадры вызвали возмущение граждан.

Примечательно, что на месте никто не попытался остановить водителя маршрутки или попросить его сойти с маршрута и проехать в больницу, остальные пассажиры без угрызений совести продолжили поездку по своим делам. Бизнес, ничего личного. Спустя несколько дней пенсионерка скончалась от последствий перенесенного инсульта.

Широкий резонанс даже привел к возбуждению уголовного дела об оказании услуг ненадлежащего качества, идет расследование. Водитель продолжает работать на маршруте и вряд ли ему грозит суровое наказание.

Водитель выгнал пенсионерку из маршрутки.

Другой случай произошел в краснодарском трамвае. 68-летней пассажирке стало плохо с сердцем в районе вокзала «Краснодар-1». Вагонная бригада прекратила движение, высадила всех пассажиров и стала дожидаться «скорой помощи».

Пока одни восхищались действиями кондуктора и водителя, другие возмущались – неужели стоит прерывать работу общественного транспорта в вечерний час-пик из-за плохого самочувствия одного человека, причиняя неудобства тысячам пассажиров?

Оказалось, что у краснодарских водителей есть четкая инструкция, как нужно поступать в подобных случаях.

- Человеческая жизнь превыше всего. У всех водителей и кондукторов есть инструкция на случай различных внештатных ситуаций. Если пассажиру стало плохо в салоне, то водитель обязан остановить транспортное средство на остановке, высадить пассажиров, по возможности организовать пересадку в другое транспортное средство. А то транспортное средство, в котором пассажиру стало плохо, оно должно стоять у обочины, если это автобус. Трамваю следует доехать до ближайшего тупика. Водитель сообщает от произошедшем диспетчеру, который и вызовет «скорую помощь», - рассказал представитель КТТУ Олег Бодня.

Получается, что в этом случае кондуктор и водитель трамвая действовали строго по инструкции. Только вагон остался на месте, так как он был у вокзала, остальные маршруты пустили в объезд. Из-за этого задержка в движении оказалась минимальной.

Была ли инструкция у тимашевского водителя – неизвестно, но вряд ли она могла бы заменить собой человеческие порядочность и сочувствие, которых не хватило и остальным пассажирам той злополучной маршрутки.