2019-01-14T18:18:19+03:00
Общество

В Краснодаре подорожали вода, свет, газ и вывоз мусора

С 1 января платить за блага цивилизации стали больше [стоимость тарифов]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Краснодарцы в шоке от цен на коммуналкуКраснодарцы в шоке от цен на коммуналкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уже в конце января жители Краснодара получат квитанции за коммуналку, в которых увидят совершенно другие цифры. Дело в том, что с 1 января 2019 года в столице Кубани подорожали свет, газ, вода и электроэнергия.

- За последние несколько лет это первое повышение тарифов с Нового года, обычно они меняются только с 1 июля, - говорят в департаменте цен и тарифов Краснодарского края. - Они выросли синхронно с НДС.

Так, с нового года подорожали услуги водоснабжения и водоотведения. Если до 1 января 2019 года жители Краснодара платили за кубометр живительной влаги 38,07 рубля, то теперь на 64 копейки больше (см. таблицу).

А за канализацию и вовсе теперь придется раскошелиться на 47 копеек выше. За водоотведение теперь станем платить 28,16 рубля за кубометр.

Взлетело в цене и отопление. Если раньше краснодарцы отдавали 1720,96 рубля за гигакалорию, то теперь на 29 рублей 17 копеек больше.

На несколько копеек подорожало и электричество с газом. Рванул в цене и вывоз мусор - платить придется больше на 1,18 рубля.

- Жилищные услуги, в которые входит содержание, текущий ремонт и управление, в цене не изменились, - пояснил «КП» - Кубань» сотрудник одной из самых крупных управляющих компаний Краснодара Егор Кузнецов. - Но с 1 июля и эти услуги подорожают.

КАК ВЗЛЕТЕЛИ ЦЕНЫ

Вода

ООО «Краснодар Водоканал»

Холодное водоснабжение: было - 38,07 руб. за кубометр, стало: 38,71 рублей.

Водоотведение: было - 27,69 рублей, стало - 28,16 рублей за кубометр.

Отопление

АО «Краснодартеплосеть»: было - 1720,96 рублей за Гкал, стало - 1750,13 руб.

АО «Автономная теплоэнергетическая компания» - «Краснодартеплоэнерго»: было - 2038,12 рублей, стало - 2072,66 рублей за Гкал.

Электроэнергия

АО «НЭСК" - электросети" НЭСК Краснодарэнергосбыт:

Дом с газовой плитой: было - 4,61 рублей за кВт, стало - 4,69 руб.

Без газовой плиты: было - 3,23 рублей за кВт, стало - 3,28 руб.

Газ

Было - 5,28 рублей, стало - 5,37 рублей за кубометр.

Мусор

АО "Мусороуборочная компания" (Тариф с 1 человека в месяц) - было: 69,42 рублей, стало - 70,60.

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