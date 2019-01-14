2019-01-14T18:18:19+03:00
Происшествия

Из-под земли достанут: Вор откопал спрятанные в огороде деньги пенсионерки

Женщина хранила их в банке среди грядок и кустов
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Грабителю теперь грозит реальный срокГрабителю теперь грозит реальный срокФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Мнение, что лучше хранить свои деньги в банке или под матрасом, получило ощутимый удар под дых. Дело в том, что жительница одного из хуторов в Тимашевском районе лишилась всех своих накоплений, в прямом смысле слова закопанных на черный день. 60-летняя женщина закопала в своем палисаднике банку, в которую положила 140 тысяч рублей.

Что уж может быть надежнее, спросите вы. Банка под землей, как клад, земля запорошена листвой, вокруг деревья и кусты - комар носа не подточит. Но и на старуху бывает проруха.

В октябре пенсионерка попросила своего знакомого помочь по хозяйству и вскопать огород. 44-мужчина согласился и принялся за работу. Выполнив поручение, мужчина получил свою порцию благодарности и ушел.

И все бы ничего, только после новогодних праздников женщина кинулась было проверить банку, а ее и след простыл! Пенсионерка аж дар речи потеряла! А как вновь его обрела, сразу позвонила в полицию.

- Приехавшие на место сотрудники спросили, кто землю обрабатывал, женщина назвала своего приятеля. К нему сразу направили наряд, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Мужчина отпираться не стал и сознался, что копал землю, нашел банку с деньгами и забрал себе.

К несчастью для пенсионерки, все 140 тысяч рублей уже были потрачены.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Горе-помощнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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