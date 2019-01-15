Минкурортов Кубани временно возглавила первый зам Константиниди

Глава ключевого ведомства в правительстве Краснодарского края Христофор Константиниди сообщил вчера, 14 января, журналистам, что переходит на работу в администрацию президента. Он назначен заместителем начальника Главного управления в управлении делами президента Российской Федерации и будет курировать работу и развитие оздоровительных комплексов и гостиниц Москвы и регионов России.

Константиниди занимал пост министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани с 12 октября 2016 года.

- За это время курируемая им отрасль показала существенный рост. За последние два года туристический поток на курорты края вырос более чем на 1 млн. человек. Только в 2018 году Кубань приняла 17 млн отдыхающих - на 6% больше, чем в 2017-ом. Увеличение турпотока подтверждает и рост налоговых платежей в региональный бюджет от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса. За 11 месяцев прошлого года их объем составил свыше 7,5 млрд рублей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года, - дали оценку его работе в ведомстве.

На сайте минкурортов края информацию о покинувшем пост Христофоре Константиниде оперативно удалили. И решение о том, кто займет вакантный пост, пока не принято.

- Согласно постановлению губернатора Краснодарского края от 28 декабря 2015 года №1335, "обязанности Министра в период его временного отсутствия исполняет первый заместитель министра, а в случае временного отсутствия одновременно министра и первого заместителя министра - один из его заместителей в соответствии с распределением обязанностей и должностным регламентом". Первым заместителем министра является Светлана Балаева, - прокомментировали "КП" - Кубань в пресс-службе ведомства.