Крещенские купания 2019 в Анапе: где оборудуют купели

В ночь на 19 января в Краснодарском крае пройдут традиционные крещенские купания. В Анапе определили только три места для купания. Окунуться жителям курорта можно на центральном пляже Анапы (возле ворот на улице Гребенской), станицы Благовещенской, а также на пляже «Малая бухта».

За день до праздника дно водоемов проверят водолазы, очистят его от опасных предметов. А также с трех сторон по периметру оборудуют ограждением с фонарями, организуют спуск к воде.

Окунуться в воду жители города-курорта смогут с 20:00 18 января до 02:00 19 января.

В - Великий чин освящения мы проводить не будем. Придем часам к десяти ночи к морю в районе Малой бухты, принесем собой водички святой в небольшой емкости, выльем в море. Этого достаточно, ведь в дни великого православного праздника Крещения Господня и капля святой воды море освящает.

НА ЗАМЕТКУ

Молитва на принятие крещенской воды:

Господи Боже мой, да будет дар Твой святой и святая Твоя вода в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

ВАЖНО!

Спасатели напоминают о том, как нужно вести себя горожанам во время крещенских купаний.

- Купаться следует в специально оборудованных местах, под присмотром дежурных сотрудников МЧС;

- К водоему необходимо подходить в удобной, не скользкой обуви;

- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову;

- Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в воду;

- При выходе из воды, используйте сухое полотенце;

- Во избежание возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая.

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