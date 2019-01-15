Сочинские спасатели ищут под завалами еще троих пострадавших при взрыве газа в ростовской многоэтажке

Вчера, 14 января, на помощь ростовским спасателям выдвинулся отряд специалистов из Сочи. На вертолете они доставили в Шахты, где ранним утром произошел взрыв газа в жилом доме, спецоборудование и кинологов с собаками.

- Коллеги приступили к разбору завалов на уровне 8-9 этажей разрушенной взрывом многоэтажки, - прокомментировали в пресс-службе ростовского управления МЧС. - Для разбора завалов работает инженерная техника, четыре крана. Сейчас наши усилия сконцентрированы на поисках еще троих жителей этого дома. Их судьба по-прежнему неизвестна.

По словам спасателей, на начальном этапе они укрепили строительные конструкции 7-го этажа и того, что осталось от 8-го и 9-го. Специалисты установили подпорки.

Сочинские спасатели ищут под завалами в Шахтах еще троих жильцов несчастного дома.

- Работы осложнялись неустойчивостью конструкции и опасностью обрушения плит перекрытия лифтовой шахты на пострадавшие квартиры. После проведения демонтажа нависающих плит и строительных останков риск минимизирован. Всего демонтировано 11 плит и тяжелых фрагментов, - уточнили в ведомстве.

Ранним утром сегодня, 15 января, спасатели обнаружили тело еще одной погибшей женщины. Таким образом жертв трагедии уже две. Но поиски продолжаются круглосуточно и посменно.

Напомним, бытовой газ рванул в 6:18 в 9-этажке по улице Хабарова, дом 16. Восьмой и девятый этажи сложились как карточный домик, частично обрушился и седьмой этаж. Спасатели сразу же приступили к разбору завалов, жильцов эвакуировали и разместили в соседней школе №23. Из-под завалов вытащили пострадавших, к сожалению, одна женщина погибла на месте. Это 31-летняя Виктория Ларикова. Ее маленькая дочка Полина и муж выжили, сейчас они находятся в больнице.

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