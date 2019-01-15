Бутылку колы сорокалетней давности из Новороссийска продают на аукционе за 6000 рублей

Интересный лот появился на одном из сайтов-аукционов. Мужчина выставил на торги бутылку колы объемом 0,33 литра, которую произвели в 1980 году на пивзаводе Новороссийска. 39 лет газировку никто так и не открывал. Стартовая стоимость лота была всего 1 рубль. За три дня цена такой сладкой воды достигла 6 тысяч рублей, а за напиток торгуются уже 35 человек со всей страны. Кола 39-летней выдержки может еще подрасти в цене: продажа с молотка закончится только 26 января.

Своему объявлению торговец сделал заголовок: «Пепси из СССР. Оригинальный напиток». И добавил к товару описание, фото и характеристики:

ФОТО: Скриншот объявления

«Бутылка «Пепси» из прошлого. Оригинальный напиток родом из СССР. В наличии 1 штука. Хранение домашнее. Присутствуют лёгкие нотки ностальгии и детских воспоминаний. Пройдет любые проверки на подлинность. Специально в коллекцию или для искушённых гурманов».

Бутылка хранилась дома у владельца 10 летФото: из архива героя публикации.

К слову, в городе-герое цех по розливу напитка заработал еще в 1974 году, и первый в стране. А продажи газировки в Москве начались лишь через 5 лет. Поэтому новороссийцы успели распробовать колу гораздо раньше. Газировку в то время еще не продавали по всему СССР. Для многих советских жителей такая сладкая вода была недоступна. Поэтому колу часто дарили как сувенир, а туристы регулярно привозили её с отдыха на Кубани. Видимо, так она и попала к жителю Красноярского края.

За 39 лет газировка практически не потеряла свой товарный видФото: из архива героя публикации.

Сейчас завод работает, но колу там уже не выпускают - только пиво под местной маркой. Напиток перестали производить в 1998 году. После закрытия оборудование цехов по розливу тогда продали в Крымск.

- Я нашел газировку у себя дома в 2008 году, когда дома была уборка. Кто ее привез, даже не знаю, - рассказывает житель сибирского Железногорска Михаил. – На этикете сохранилась дата производства – 1980 год. Все это время бутылка лежала у меня дома, а тут решил ее продать. Вот и выставил ее на аукцион. Кола может быть интересна коллекционерам или сумасшедшим гурманам. За 39 лет цвет колы не поменялся. Видимо, из-за сахара в составе она так долго не теряет свой товарный вид.

На этикетке видно, что напиток изготовили в НовороссийскеФото: из архива героя публикации.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Можно ли пить такую газировку?

- Как врач я не рекомендую пить эту 39-летнюю газировку. То же самое касается и любой просроченной сладкой воды, - говорит кандидат медицинских наук Владимир Коренко. - Не стоит рисковать своим здоровьем ради эксперимента. В коле содержатся красители, консерванты и стабилизаторы. Эти химические элементы могут долго не менять свой цвет и структуру.

На стекле будто вчера набили дату розливаФото: из архива героя публикации.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Компания «Пепси» подарила новороссийскому пивзаводу эксклюзивную золотую бутылку колы

- В 1974 году компания «Пепси» подарила нам в честь открытия цеха золотую бутылку, - сообщили в новороссийском пивзаводе. – Этот напиток стоит в нашем музее как экспонат. Если в Железногорске продают на аукционе колу за 6000 рублей, то наш раритет мы не знаем, во сколько можно оценить. Да и не продается он.