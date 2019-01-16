Крещение 2019 в Новороссийске: адреса купелей

Где купаться на Крещение в Новороссийске в 2019 году - пожалуй, самый часто задаваемый вопрос в январе. 19 числа все православные будут праздновать Крещение Господне, а самые отважные окунуться в купели. «Комсомолка» собрала список адресов, где можно купаться на Крещение.

В городе-герое разрешили окунуться в 10 местах в Крещение. Купели оборудуют на «Городском» пляже, на пляже «Суджукская коса», «Дюрсо», «Алексино», «Нептун», «Широкая балка», «Южная Озерейка», озере «Абрау», «Святой Ручке», а также в рекреационной зоне «Мысхако».

- С 18 января с 22:00 часов до 06:00 часов 19 января на местах будут дежурить спасатели и медики, - рассказали «КП» - Кубань» в мэрии Новороссийска. – Именно в это время мы ожидаем всех желающих окунуться.

Кстати, в городе организуют патрулирование в запрещенных местах купания жителей на морском побережье.

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