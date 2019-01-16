2019-01-16T12:30:25+03:00
Происшествия

В Сочи спасли 12 человек и ребенка, которые попали под лавину

Снежная масса заблокировала 3 машины, где находились люди
Андрей ГОРЕЛОВ
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Жизни людей ничего не угрожаетЖизни людей ничего не угрожаетФото: "КП" Архив
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Лавина сошла 15 января на технологической трассе «Роза-Хутор - кордон Пслух» между тоннелями. В это время по дороге ехали три машины с туристами. По счастливой случайности снежная масса не накрыла автомобили, а только заблокировала проезд в двух километрах от Красной Поляны.

- Стихия заблокировала 3 машины, в которых находились 12 взрослых и один ребенок, -рассказали нам в краевом МЧС. - Ширина снежной массы составила 7 метров, а высота – 1,5 метра. В 19:05 поступил вызов, а в 20:00 всех людей эвакуировали и направили в Красную Поляну. Их жизни ничего не угрожает.

Первыми на выручку приехали местные дорожники. Сотрудники помогли туристам безопасно покинуть авто, затем отвезли их в один из отелей горнолыжного курорта, а личный транспорт гостей отогнали в безопасный карман на дороге.

- Примерно в 19 часов нам сообщили о сходе лавины, - комментирует и.о. главы администрации Краснополянского поселкового округа Олег Кикило. - С дорожниками мы прибыли на место. В трех машинах сидели 12 человек и один ребенок. Мы попросили гостей покинуть авто, чтобы затем отогнать машины на безопасный участок и освободить место для работы снегоуборочной техники. Но не все согласились эвакуироваться. 4 человека остались сидеть в своем транспорте до тех пор, пока дорожники не разгребли весь снег на трассе. Группу людей из 6 человек с 4-летним ребенком отвезли в один из отелей Красной Поляны. Остались дожидаться полной расчистки дороги только два водителя своих машин. Полностью освободили участок от снега в 22:40.

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15 января на технологическую трассу «Роза-Хутор - кордон Пслух» между тоннелями №1 и №2 сошла лавина. Ширина снежной массы составила 7 метров, а высота - 1,5 метра (читайте далее).

На Кубань надвигается непогода

Кубанские спасатели распространили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе. Ночью 15 января и в течении дня 16-го числа на территории Краснодарского края пройдут обильные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Также прогнозируется налипание снега и ухудшение видимости на дорогах (читайте далее).

Непогода на Кубани: в Сочи сошла лавина на 13 человек, в Новороссийске реки вышли из берегов

Об ухудшении погоды спасатели сообщили заранее. Порывы ветра в крае достигают 22 метра в секунду, а на побережье скорость ветра усиливается до 25. Вместе с ветром на Кубань пришли дождь и снег. Из-за этого в некоторых районах поднялись уровни рек, сошла лавина, сель и падали деревья (читайте далее).

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