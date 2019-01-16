«Водитель отмахнулся от документов на Дарли»: невидящую краснодарку не пустили в автобус с собакой-поводырем

Краснодарка Настя Блинова лишилась зрения в сознательном возрасте. Может, поэтому то, как порой неоправданно равнодушны окружающие к людям с таким недугам, вызывает в ней бурю негодования. В 12 лет ей поставили безапелляционный диагноз — глаукома.

- Мы жили тогда еще в Воронеже с родителями, а там, помню, жутко цвела амброзия, - рассказывает девушка «Комсомольской правде» - Кубань», - у меня началась аллергия, а позже врачи связали это с обострением каких-то дремавших во мне болезней. Так я начала слепнуть.

Сейчас Настя видит только расплывчатые образы, но не теряет надежды когда-нибудь вновь обрести зрение. А пока бойкая девушка не собирается записывать себя в инвалиды: отучилась на юрфаке Южного института менеджмента, общается с друзьями, носится по городу в поисках работы. Правда, пока безуспешно.

- Конечно, кое-кто мне не озвучивает причины того, почему я им не подхожу, -говорит Настя. - А иногда, прям, в открытую — сотрудница с собакой нам не нужна.

Но если здесь незрячая девушка бессильна, то за свои права пользоваться общественным транспортом вместе с Дарли (так зовут ее Лабрадора-поводыря — авт.) она готова бороться в суде.

Она уже написала заявление в инстанцию после того, как ее отказались пускать в рейсовый автобус с собакой.

Инцидент произешел еще летом. Настя с сестрой возвращалась домой с остановки в хуторе Ленина.

- Подъехал 103-ий автобус. Мы с Дарли вошли, а водитель говорит: «Без клетки с животным нельзя», - продолжает девушка. - А как он может быть в клетке, если Дарли меня ведет?!

Настя попыталась сопротивляться, говоря, что у нее есть документ на поводыря. Но никаких возражений водитель не принял, выставив девушку с собакой за дверь. Ей пришлось подчиниться и ждать следующего автобуса.

- Другой нас впустил в салон с Дарли и не задал ни единого вопроса, - говорит Настя.

Вернувшись домой, она твердо решила заступиться за своего верного друга, написав жалобу в прокуратуру.

- Они почему-то переадресовали ее в краевой минтранс, - продолжает Настя уже как юрист. - В итоге из транспортной компании мне позвонили и предложили встретиться, при этом сказав, что водитель ошибся и имел ввиду не клетку, а намордник. Но поводыри не ходят в намордниках, они обучены помогать, а не вредить. Психологически абсолютно адекватны и на это имеется документ.

Никаких извинений от транспортников Настя не приняла, решив проучить всех, кто захочет обидеть слепого с помощью российского правосудия.

- С меня уже пытались брать плату за проезд собаки неоднократно, потом тоже извинялись. Нужна практика судебная, чтобы неповадно было, - твердо убеждена Настя.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

В Красноярском крае слепого покупателя не пустили в магазин из-за собаки-поводыря

Охранник понятия не имел, что права инвалида защищены законом (подробнее)

Под Самарой элитную собаку-поводыря из Москвы ударили по голове и выбросили на помойку

Хозяин, которому направили собаку из московского фонда и платили деньги на ее содержание, говорит, что пес сбежал сам пару дней назад, хотя врачи уверяют: овчарка парализована уже больше двух недель [видео]