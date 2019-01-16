В отношении судьи, сбившего девушку на "зебре" в Краснодаре, проводят проверку

Ранее сообщалось, авария случилась в конце прошлого года - 21 декабря на перекрестке улиц Стахановской и Тургенева в Краснодаре. Сейчас выяснилось, что инцидент произошел 22 декабря. 18-летняя девушка шла домой от подруги, когда на улице уже было темно. Вика Зверева переходила через пустую дорогу. В это же время к "зебре" подъехала белая иномарка и начала мигать, мол, пропускает. Спортсменка пошла вперед, но тут водитель нажал на газ и сбил ее так, что она отлетела на пять метров от машины.

Правда, в ГУ МВД Краснодарского края от комментариев отказываются. Не подверждают, и в то же время не опровергают и факт ДТП. И несмотря на то, что Вика рассказывает, что на месте аварии полицейские были, само ведомство упорно молчит.

- Полиция на месте ДТП сказала, что ничего не может сделать. Ведь у судьи есть неприкосновенность, - говорит Виктория Зверева.

Поэтому как судья Арсен Крикоров уехал с места ДТП, пока неясно. А медики диагностировали у пострадавшей разрыв связок и вывих подколенника. Виктория Зверева член сборной края по тхэквондо, эти травмы могут заставить спортсменку завершить карьеру.

В Краснодарском гарнизонном суде сообщили, что рассматривают вопрос о проведении служебной проверки в отношении Арсена Крикорова.

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Эта авария случилась еще 21 декабря на перекрестке улиц Стахановской и Тургенева в Краснодаре, но стало известно о ней спустя несколько недель.18-летняя Вика Зверева шла домой от подруги поздним вечером, светофоры уже не работали (читайте далее)