После трагедий со взрывами домов в квартиры краснодарцев зачастили лжегазовики

Сообщения о подобных происшествиях с погибшими и пострадавшими из-за неправильной эксплуатации жилого фонда появляются каждую неделю. Недавней трагедией в Шахтах уже воспользовались мошенники. В несколько домов Прикубанского округа пожаловали визитеры, которые якобы ищут утечки голубого топлива:

- Один представился газовиком, показал удостоверение, где написано мелкими буквами. Сказал, что у меня плита старая и мне нужно установить газоуловитель, - рассказывает жительница пятиэтажки на ул. Дзержинского Мария Антоновна. - Я сразу схватилась за грудь от шока: за новый прибор запросил 4 тысячи рублей! Мне это показалось сомнительным, я отказалась. А соседка забеспокоилась, уже собиралась доставать заначку, но я ее отговорила.

Аналогичные организации «поработали» уже и в других районах. Читательница с ул. Селезнева Елизавета Петренко рассказала, что к ней постучали в дверь и предложили установить прибор «Стоп-Газ», в противном случае грозились и вовсе отключить подачу голубого топлива:

-Парень заверял, что есть какое-то постановление Правительства о безопасности газового оборудования, - рассказывает краснодарка. - Я не стала даже открывать ему, хотя незваный гость козырял корочкой.

При этом специалисты по продаже газового оборудования иначе как профанацией этот «чудо-прибор» назвать не могут:

В Краснодаре мужчина с этим удостоверением разводит горожан на газоанализаторы

-Это похоже на пшикалки от комаров — толку от них нет, - заверили нас в магазинах по продаже счетчиков, колонок и плит. - В быту это абсолютно бесполезная вещь! И сработать эта «новинка» может даже на пары алкоголя!

Сами газовики и коммунальщики тоже открестились от незванных жуликов: мол, не имеем к ним никакого отношения:

- Управляющая компания не обслуживает газовые счетчики, она не имеет права вторгаться в частную собственность граждан, то есть в саму квартиру, для проверки работы газовой плиты или колонки. Поэтому мы лишь призываем граждан относиться к этому серьезно и выполнять все рекомендации вашего поставщика. Ведь газ - это источник повышенной опасности! - напоминает технический директор ГУК-Краснодар Юрий Цуканов. - Но и не стоит доверять сомнительным организациям, которые пытаются на этом наживаться!

Если у вас возникли сомнения о том, кто именно стучится к вам в дверь, попросите человека представиться и озвучить название организации и отдела. Далее следует позвонить в газоснабжающую организацию (телефон указан на вашей квитанции по оплате газа), либо в управляющую компанию (телефоны указаны на квитанции по оплате ЖКУ).

БУДЬ В КУРСЕ

Как обезопасить себя от подобных ЧП?

- По действующему законодательству именно собственник жилья должен заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования, - рассказали нам газовики. - В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 549 от 21 июля 2008 года, договор о техническом обслуживании газового оборудования должен заключать каждый абонент.

В таком случае шефство над опасной техникой возьмут специалисты компаний, которые являются поставщиками голубого топлива по вашему адресу. В частности, специалисты проверят правильность установки газового оборудования, целостность конструкций, герметичность всех соединений, смажут все краны, проверят наличие тяги в вентиляционных каналах и состояние соединительных труб, очистят горелки от загрязнений, отрегулируют оборудование для безопасной работы, расскажут о пользовании голубым топливом без вреда для близких, и это лишь часть работ.

Если же владелец квадратных метров отказывается заключать договор с газовиками или отказывается впускать в квартиру рабочих для проверки, такие действия подпадают под административную ответственность, также есть реальный риск приостановки подачи ресурса.

Если же вам предлагают срочно менять «плохой» газовый счетчик, а стоит он немало - в районе 5-7 тысяч рублей, то тоже не спешите. Газовые счетчики, как и водомеры, имеют определенный срок обязательной поверки. Если кто-то утверждает, что «час икс» уже настал, лучше сначала уточнить у специалистов горгаза.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Мы к ним не имеем никакого отношения

-Такие истории, когда некие проходимцы, имеющие в своем названии слово «газ», представляются госкомпанией и агитируют людей на покупку таких пустышек под названием «газоанализатор», не новы. Такими разводами последователи Остапа Бендера занимаются уже не один год! - рассказали нам в «Газпром Межрегионгазе». - А уж сейчас, после серии трагических ЧП, у них вообще началась золотая пора. Мы к ним никакого отношения не имеем.