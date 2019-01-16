Пираты, которые похитили моряка из Новороссийска, вышли на связь

2 января в Гвинейском заливе корсары напали на судно «MSC Mandy», которое шло под флагом Панамы. Корабль перевозил контейнеры с грузом из Того в Нигерию и дрейфовал примерно в 20 милях от порта Котоноу у берегов Бенина. В это же время к контейнеровозу подплыл катер с пиратами. На борт высадились около 10 вооруженных головорезов. Два часа они грабили команду, а затем забрали с собой 6 членов экипажа. Среди них оказался и новороссиец – третий помощник капитана корабля Александр Симонов. Больше двух недель от пиратов не было новостей. Только накануне разбойники вышли на связь с судовладельцем контейнеровоза, чтобы выставить свои требования по обмену моряков.

- Пираты связались с компанией-судовладельцем, - говорит председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков. - Чтобы доказать, что взятые в заложники 6 членов экипажа живы, разбойники разрешили поговорить с капитаном корабля Андреем Ивановым. Моряк рассказал, что все живы, держат пленных приемлемых условиях. Сейчас судовладелец с пиратами обсуждает условия обмена, место и сумму выкупа.

Напомним, Александра Симонова ждут на берегу его мама, папа и молодая жена. Парень родился в хуторе Садки Ростовской области. Окончил местную школу на четыре-пять, поступил в мореходку в Ростове-на-Дону, а затем перевелся в новороссийскую «вышку». В итоге стал специалистом по направлению «Судовождение» в феврале 2016 года.

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