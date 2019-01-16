Суд не признал песню Реввы «Чика» плагиатом

Столичный суд не нашел оснований для признания хита Александра Реввы "Чика" плагиатом. В воровстве незамысловатой песни его обвинял бывший земляк, сочинец Руслан Кагарманов.

- У нас в стране не принято судиться за авторские права, - говорил он «Комсомольской правде»-Кубань» . Прежде чем вступить в диалог, он тогда долго уточнял значимость издания и его статусность.

Теперь артист, как и его популярный визави - бывший квнщик Александр Ревва, работает в Москве и решил навести порядок в индустрии.

Разбирательство длилось долгие полгода. В общей сложности для определения истины потребовалось долгих семь заседаний.

- Все время переносились они по разным причинам, - рассказывает "КП" - Кубань" сам Руслан Кагарманов.

Сам Александр Ревва в процессе так и не появился, отправив отбиваться от обвинений по сути в творческом воровстве своих представителей. Но Кагарманов уверен, что в суде сказались связи и деньги КВН-щика и шоумена.

- Суд не исследовал половину наших аргументов по непонятным причинам. Мне помогли провести экспертизу моей песни «Чика», которую нагло украли. Выяснилось, что совпадают в треках Реввы и моем не только слова, но и сама идея, - продолжает артист.

Но мы пойдем в следующую инстанцию доказывать, что правы.

Напомним, несколько лет Руслан Кагарманов работал в курортном городе и, как и его обидчик, завоевывал местную публику, разгоряченную южным солнцем. Но недавно подался в столицу за признанием и славой.

- Почему всех так интересует, когда будет суд? - как будто искренне недоумевает Руслан.

- Неужели вы не ожидали к себе внимания после того, как задели такую узнаваемую персону, как Ревва?

- Дело в том, что воруют все и у всех, а у меня есть доказательство того, что это был плагиат, - уверенно отвечает артист.

Незамысловатые песни обоих исполнителей, действительно, как близнецы. Но только Руслан Кагарманов утверждает, что в суде он представит неопровержимые доказательства владения единоличными правами на «Чику».

В ответ на прозвучавшие претензии в свой адрес Ревва только пожал плечами и поделился своими планами на предстоящие месяцы.

- Скоро мы летим в Лиссабон, в Португалию, чтобы снимать клип на эту песню, - сказал он в эфире одного из федеральных каналов, когда его попросили прокомментировать назревающий скандал. - А пиара за мой счет всем хватит.

Между тем, Руслан Кагарманов утверждает, что популярности ему не занимать.

- Я работаю в клубах, ресторанах, у меня есть своя публика, - говорит сочинец.

Пока ни Ревва, ни его представители с Русланом не контактировали. Но он ждет публичных извинений.

- Речь за бабло не идет! Понятно, что будет иск за моральный ущерб, но изначальная цель вынести это на публичное обсуждение! Чтобы композиторы перестали тырить идеи, и выставлять их за свои!