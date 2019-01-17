2019-01-17T11:11:05+03:00
Происшествия

«Буду со слезами горевать, как подобает сыну»: В Сочи 23-летний парень заказал убийство родителей и сестры из-за квартиры

Роль киллера исполнял правоохранитель [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Своими планами парень поделился с другом, который и рассказал о намерениях полиции. Фото: СК России.Своими планами парень поделился с другом, который и рассказал о намерениях полиции. Фото: СК России.
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- Деньги потом отдашь, а то плохая примета, - говорит правоохранитель, исполняющий роль киллера, на встрече с 23-летним Владом М. (имя изменено - Авт.).

Холодящая кровь история произошла в Сочи. Молодой человек хотел самостоятельной жизни. Денег на собственное жилье еще не собрал, потому решил избавиться от родителей и сестры, чтобы завладеть домом с видом на море.

Планами поделился со своим другом. Его же попросил помочь найти киллера. Товарищ, к счастью, не стал искать исполнителя, а пошел в полицию. Стражи порядка решили инсценировать убийство, на встречу с Владом пошел один из сотрудников.

Спокойным тоном молодой человек рассказывал наемнику о расположении комнат, камер видеонаблюдения, о собаке, которая во дворе. Также он передал охотничий нож.

За расправу над родными Влад должен был заплатить ни много ни мало три миллиона рублей. Деньги он обещал отдать, как только продаст квартиру.

- А как будешь вести себя? - интересуется правоохранитель.

- Как подобает сыну - со всеми слезами и тому подобным, - холодно отвечает парень.

Вместо крови - краска. Люди на этом фото живы, их просто хорошо загримировали.

Вместо крови - краска. Люди на этом фото живы, их просто хорошо загримировали.

В назначенный день «исполнитель» пришел в дом к родителям парня. И сел с ними за стол переговоров. Отец с матерью не могли поверить, что сын их заказал. Но все-таки согласились на инсценировку своего убийства. Их загримировали так, что от мертвых не отличишь.

Молодому человеку предъявили фотографии, якобы подтверждающие факт убийства. За ними он приехал на дорогом автомобиле и привез с собой часть вознаграждения.

Если суд докажет его вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Если суд докажет его вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Получив информацию и подтверждающие материалы об убийстве родителей и малолетней сестры, фигурант написал расписку и передал ее «исполнителю», - говорят в СК России. - Парня обвиняют в приготовлении к убийству более двух лиц и малолетнего по найму (ч.1 ст.30, ч.3 ст.33, п.п.«а,в,з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Если суд докажет его вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Студент заказывает убийство семьи.

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