29-летняя мать плохо кормила и била свою 4-месячную дочь, а потом сама отвезла в больницу

Несколько дней врачи борются за жизнь 4-месячной Лианы (имя изменено — авт.) в республиканской детской клинической больнице Адыгеи. Туда младенца привезли вчера, 13 января, и поняли, что состояние девочки критическое.

Изначально причиной госпитализации стало подозрение на воспаление легких малышки. Мать сама привезла ее в больницу еле живую. Но врачей насторожило не только это.

- Она беспрестанно плакала, но как-то уже безнадежно, - рассказал «КП» - Кубань» источник в больнице. - Вся в синяках была.

Более детальный осмотр подтвердил, что у девочки перелом бедер и плечика. Воспаление легких было уже очень запущенным.

О характере травм медики сообщили в полицию — это стандартный алгоритм действий, когда в больницу привозят несовершеннолетнего с переломами или синяками. Правоохранители тут же отправились по адресу прописки малышки и убедились — ребенка бьет собственная мать.

- Подозреваемую, ею оказалась 29-летняя жительница Адыгеи, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. - Ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего ребенка). Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сейчас за жизнь малышки борются врачи.

- Прогнозы неблагоприятные по ребенку. У нее сочетанные травмы, тяжелая пневмония, переломы и гематомы по всему телу, — рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» главный врач республиканской больницы Жанна Гуагова.

Она также пояснила, что малышка серьезно отстает в весе от своих сверстников.

- Нельзя сказать, что ее не кормили, - пояснила медик. - Но есть явный дефицит веса.

Сейчас следователи выясняют, состояла ли семья на учете в социальных службах.

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