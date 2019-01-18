Лыжам – все возрасты покорны. На склонах горных курортов Сочи все чаще можно увидеть яркие курточки юных любителей экстрима. О том, когда и как поставить ребенка на лыжи, чтобы не отбить у него тягу к спорту и сохранить нервы родителей, нам рассказали на самом крупном курорте страны «Роза Хутор».

Артем Астапенко, мастер спорта по горным лыжам, инструктор-методист Первой Школы горных лыж и сноуборда курорта «Роза Хутор»:

Осваивать катание можно начинать в раннем возрасте

1. Государственные спортивные школы принимают в секции горных лыж и сноуборда ребятишек с 7 лет. Но осваивать катание можно начинать и в более раннем возрасте. В среднем учиться кататься можно начинать лет с пяти, но все зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Мы проводим занятия для детей и от трех лет. В раннем возрасте лучше выбирать лыжи. Для ребенка они более понятны – две ноги – две лыжи, в отличие от сноуборда, когда ноги жестко закреплены. Конечно, иногда малышей ставят на сноуборд, но все же лучше это делать, начиная лет с 7-8.

2. Освоить горные лыжи могут, конечно, все. Но залог успеха – желание ребенка. Поэтому, прежде всего, необходимо поинтересоваться у него самого, спросить – хочет ли научиться. Естественно, лучше начинать осваивать лыжи с инструктором. Многие родители, которые сами хорошо катаются, не могут правильно объяснить малышу, как выполнять необходимые элементы. А исправлять заученные ошибки – сложнее, чем учиться с чистого листа. Мышечная память у человека сохраняется очень долго. Конечно, от инструктора зависит очень много. Он должен уметь заинтересовать юного горнолыжника. В нашей школе работают более 100 тренеров. Все проходят обязательную подготовку и сертифицируются в Национальной лиге инструкторов по международным стандартам. Те, кто занимается с ребятишками, изучают специальные игровые методики.

Многое зависит от инструктора

3. Начинать осваивать горные лыжи детям лучше в группе. Для них это гораздо интереснее. В нашей школе один инструктор занимается максимум с пятью ребятишками. Причем, в группу мы собираем ребят примерно одного возраста. Для малышей все объяснения проходят в игровой форме. Например, если мы будем детям рассказывать, что такое «плуг» и что таким образом горнолыжники притормаживают, они этого просто не поймут. Поэтому в ход идет такое понятие как «кусочек пиццы», а для параллельных лыж – «картошка фри». Малышам нравится! Упражнение по переносу тела у нас – сбор ягод. Поворот – наклонились, сорвали ягодку, выпрямились. Заниматься с ребятами иногда гораздо проще, чем со взрослыми. Достаточно просто показать им упражнение, и дети с удовольствием повторяют его. Вскоре у них все переходит на уровень инстинкта. Осваивать горные лыжи в группе детям имеет смысл лет до 10. Для тех, кто постарше, гораздо эффективнее будут индивидуальные занятия.

В нашей школе работают более 100 тренеров

4. Занятия для малышей от трех до пяти лет длятся около часа. Для ребят в возрасте от пяти до семи лет - один час и сорок минут. Мы предлагаем родителям оставлять ребят в нашем клубе и на три часа. В таком случае к занятия прибавляется еще час, которые дети проводят в специальной игровой комнате. У родителей появляется возможность отдохнуть и покататься самим. Работает наш клуб с 08:30 до 17 часов. Для ребятишек постарше, которые уже имеют некоторый опыт катания, мы разработали программу «Горнолыжные каникулы». Она рассчитана на пять часов: с 10 утра до 12 – два часа катания, затем обед в кафе «Берлога», с 13 до 15 – еще одна тренировка на трассах.

5. Не нужно требовать от ребенка, чтобы он освоил лыжи после первого или второго занятия. У нас есть детские группы, которые занимаются три, пять или семь дней. После семи дней занятий мы проводим соревнования, выдаем ребятам специальные дипломы, медали, это очень мотивирует.

В раннем возрасте лучше выбирать лыжи, а не сноуборд

6. Естественно, что при занятиях с детьми необходимо уделять особое внимание безопасности. Мы проводим тренировки на специальном детском склоне с ограждениями, сетками безопасности и «волшебными коврами» - траволатарами. Все оборудование, необходимое для тренировок – мягкое, сделано из поролона. После того как ребята твердо освоили азы, мы переводим тех, кто постарше, на склон с бугельным подъемником.

7. Огромное значение для занятий имеет правильное оборудование. Лыжи обычно подбираются в зависимости от роста, до подбородка. В нашей школе мы самостоятельно подбираем лыжи для ребятишек. Всем обучающимся детям мы в обязательном порядке выдаем шлем бесплатно – это безопасность на склоне.

Артем Астапенко, мастер спорта по горным лыжам, инструктор-методист Первой Школы горных лыж и сноуборда курорта «Роза Хутор»

8. Чтобы занятие было комфортным, ребенка нужно «правильно» одеть. Обязательно иметь сменные носки. Желательно водолазку или кофточку с длинным рукавом и закрытым горлом. Под лыжные штаны – термобелье или хотя бы колготки. Штаны и куртка не должны пропускать влагу, а с другой стороны должны сохранять тепло, потому что при занятиях ребенок, естественно, потеет. Перчатки должны быть непромокаемые. По возможности малышу необходимо иметь маску, чтобы не травмировать глаза от снега, который блестит на солнце.

9. Многие считают, что поставить ребенка на лыжи – дорогое удовольствие. Но, если разобраться, это не так. Три часа пребывания малыша в клубе, в которые входит и прокат оборудования, и занятия в группе с инструктором, и развлечения в детской комнате, обойдется меньше чем в четыре тысячи рублей. Также в этом году в нашей школе появились специальные тарифы для взрослых. Два часа занятий с инструктором в группе – всего 990 рублей, есть пакет с системой «все включено», в который входит прокат оборудования, учебный ски-пасс и занятие с инструктором. Его стоимость 3250 руб.

Первая школа горных лыж и сноуборда

«Роза Долина», площадь Мзымта, центр «Активный отдых. Инструкторы».

Часы работы - 8:00 - 22:00.

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https://rosaski.com/reservation/skiing/ski-school/pervaya-shkola-gornykh-lyzh-i-snouborda-roza-khutor/

Детский горнолыжный клуб «Егорка»

Горная Олимпийская деревня, здание «Роза Приют».

Часы работы - 9:00 - 17:00.

Телефон +7 (862) 241-92-44, +7-938-888-02-14.

https://rosaski.com/reservation/skiing/ski-school/gornolyzhnyy-klub-egorka/