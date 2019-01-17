На Кубани пассажиры Red Wings лишились билетов, купленных в «черную пятницу»

В «черную пятницу» многие авиакомпании объявили приличные скидки на билеты. Было это еще 23 ноября. Жители Кубани решили ими воспользоваться и многие забронировали места у одного из перевозчиков – компании Red Wings. Но спустя почти два месяца выяснилось, что рейсы отменили либо вовсе перенесли на даты, неудобные для пассажиров.

- Я взял билеты в Москву и обратно в Краснодар на февраль. Оплатил их. Да, цена была в «черную пятницу» очень привлекательной – на двоих туда и обратно обошлось около 4000 рублей. А тут зашел на сайт авиакомпании, чтобы распечатать билеты, смотрю, рейс с 18 февраля из Москвы в Краснодар перенесли на 19 число и даже не предупредили. А мне в этот день уже надо быть на работе, - рассказал сайту «КП»-Кубань» житель Краснодара Богдан Ш. – Дата вылета в столицу осталась прежней, надеюсь, хотя бы ее не перенесут и я смогу добраться в Москву без проблем.

В авиакомпании Red Wings сайту «КП»-Кубань» заявили, что внесли изменения в расписание регулярных рейсов в январе – марте на маршрутах Москва-Краснодар и Санкт-Петербург-Краснодар.

- Были отменены несколько рейсов в середине недели в исторически низкий сезон пассажирской активности – с 15 января до 28 марта на данных маршрутах, - ответили в пресс-служба авиакомпании Red Wings. - Изменения в расписании не коснулись конца рабочей недели и выходных дней.

Авиакомпания приняла данное решение в связи с производственной необходимостью. Все пассажиры, у которых билеты на отмененные рейсы с датой вылета в январе, включая тех, кто приобрел билеты на эти рейсы во время акции «Зимний ценопад», уже оповещены. С каждым из них связались сотрудники колл-центра авиакомпании и предложили варианты обмена приобретенного билета на другую дату вылета, либо вариант возврата полной стоимости билета. Будет также завершено оповещение пассажиров вышеуказанных рейсов с датой вылета в феврале и марте до конца следующей недели.

Вот только по таким привлекательным ценам, как были в «черную пятницу», билеты уже не купить. Поэтому тем, кто бронировал перелет из Москвы и Питера в Краснодар придется их покупать уже по другим тарифам.