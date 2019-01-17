Судья, сбивший спортсменку в Краснодаре, рассказал председателю суда, что сам оказал помощь и отвез девушку в больницу

В военном следственном отделе по краснодарскому гарнизону начали проверку по факту ДТП с участием судьи Краснодарского военного гарнизонного суда Арсена Крикорова. Напомним, в конце декабря мужчина сбил на пешеходном переходе 18-летнюю спортсменку Викторию Звереву, по словам которой водитель был пьян и пытался скрыться с места аварии.

- Мы целый день были в военном следственном комитете, пока там идет проверка. До этого мы обращались в военную прокуратуру, но оттуда никакого ответа так и не последовало, - рассказала мама пострадавшей девочки Марина Зверева.

Свои извинения потерпевшей принес председатель Краснодарского гарнизонного суда Владимир Чибизов.

В Краснодаре пьяный судья сбил девушку.

- Председатель суда принес извинения за Крикорова и за себя, что так поздно отреагировал на это. Он все совсем по-другому ему рассказал - якобы он отвез мою дочь в больницу, оказал помощь, - говорит Марина Зверева.

По ее словам, речь зашла и возможной помощи со стороны судьи Крикорова, но женщина отказалась.

- Никакой компенсации я не получала и мне ничего не нужно. После того, как он заявил о трех миллионах… С такими людьми я вообще диалогов не веду, - заявила мама девочки. – У меня нет к нему никаких требований.

На вопрос о том, какой исход этой истории устроил бы ее семью, Марина Зверева ответила: «чтобы зло было наказано».

Напомним, что 16 января Арсен Крикоров подал заявление о прекращении полномочий. Вся информация о судье удалена с сайта суда.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Краснодарский судья Крикоров, сбивший спортсменку, подал в отставку

- 16 января 2019 г. судьей Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоровым А.В. подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе Краснодарского гарнизонного военного суда (читайте далее)

Информацию о судье Крикорове, сбившем спортсменку, удалили с сайта Краснодарского гарнизонного военного суда

С официального сайта Краснодарского гарнизонного военного суда удалили информацию о судье Арсене Крикорове, который в конце декабря на пешеходном переходе сбил 18-летнюю спортсменку. В разделе «Состав суда» на месте, где была фамилия Крикорова – пустое поле. Кроме того, согласно открытым данным, дела, которые находились на рассмотрении у судьи, переданы его коллегам (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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- Он нагло врет, - ответила в свою очередь на обвинения мама Вики Марина. - Я не собираюсь даже больше с ним ничего обсуждать. Когда мы встречались в тот единственный раз после аварии с Викой, я просто написала на бумаге, что ей потребуется и сколько это стоит. Он забрал бумажку, а теперь, наверное, готовится ею прикрываться. На самом деле никаких требований мы не выдвигали, думали, что возможны нормальные человеческие отношения. Но судя по всему не получится (читайте далее)