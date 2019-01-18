На Кубани двое подростков спасли из ледяной воды 55-летнего мужчину

Все произошло в станице Медведовской, что находится в Тимашевском районе Краснодарского края. Вечером 16-летний Максим Сухов вместе со своим 16-летним товарищем Георгием Туний шли по мосту через реку Кирпили.

- Было около 20:00, стемнело уже, видно плохо. Но я обратил внимание, что к ограждению моста прислонен велосипед. Его владелец сидел на корточках неподалеку от воды, несмотря на крутой уклон берега, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Максим Сухов. - Возвращаясь обратно, мужчину мы уже не увидели.

Парни забеспокоились – решили проверить. И не зря.

- Эй, посвети фонариком! - крикнул Максим своему другу, заглядывая вниз.

В воде он сквозь камыши разглядел мужчину – в речке он был по грудь.

- Вы живы? – крикнули мальчики, а в ответ – тишина.

В воде сквозь камыши Максим разглядел мужчину.

- Он был недалеко от берега, пытался зацепиться руками за металлические части опор моста, но у него ничего не получалось, - продолжает Максим. – Тогда мы взяли мешок, что был на велосипеде. Думали, что мужчина схватится и мы сможем его подтянуть к берегу. Но сил у него не хватило взяться.

Тогда подростки позвонили бывшему атаману Сергею Николаевскому, а тот, в свою очередь, позвал на помощь заместителя атамана Сергея Атаманенко, который жил неподалеку от моста.

Вчетвером они вызволили мужчину из водного капкана и привезли в больницу. Спасенным оказался 55-летний разнорабочий одной из организаций станицы. В воду он упал случайно, поскользнувшись на берегу. В реке он провел около получаса. Но, к счастью, медики говорят, что его здоровью ничего не угрожает.

Об этом случае узнали в школе. Слова благодарности им выразил глава района.

- Так поступают настоящие мужчины! Спасибо за смелость и неравнодушие, что не прошли мимо беды, - сказал глава Тимашевского района Андрей Палий.

Теперь подростков хотят наградить.

- Мы слышали об этом, конечно, приятно, что оценили наш поступок. Но о нем мы сильно не распространяемся друзьям и знакомым, все-таки таким не хвастаются, - добавляет Максим.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Два восьмилетних друга спасли от пожара целый подъезд в Геленджике

Восьмилетние Макар Беляев и Степан Квасов собирались в тот день выйти погулять. Оба живут в девятиэтажке по улице Леселидзе в Геленджике, только в разных подъездах. Макар – в первом, Степа - во втором. Тогда Макар пришел за другом - поднялся на лифте на шестой этаж и позвал гулять. Вместе они спускались вниз в кабине. Только когда зашли внутрь, и дверь закрылась, почувствовали запах гари. Спускаясь вниз, лифт стал заполняться дымом. Мальчики остановили его и вышли на третьем этаже, спускались уже по лестнице (читайте далее)