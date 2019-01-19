В Краснодаре книжный рынок в Чистяковской роще закрывать не собираются

Учебники для школьников, книги для студентов, лежащие на земле, не на шутку испугали жителей Краснодара.

- Огромное количество литературы, словно выбросили. Многие книги совсем новые, они обернуты в пленку, - рассказывает парень, ставший свидетелем странной картины на книжном рынке в Чистяковской роще. - Закрываются точки по продаже книг. Продавцы, видимо, посчитали, что проще выбросить литературу, чем забирать и утилизировать за деньги.

Вот такую картину горожане увидели, когда пришли на книжную ярмарку.

В соцсетях стали появляться слухи о том, что ярмарка, которая существует в Чистяковской роще уже не один десяток лет, может стать историей. Однако руководитель книжного рынка эту информацию опроверг.

- Книжная ярмарка не закрывается! - уверяет «Комсомольскую правду» - Кубань» директор МУП «Книжный мир» Алексей Лобанов. - Город выделил землю для проведение ежегодной книжной ярмарки. Все павильоны имеют сборно-разборный каркас. Каждый продавец, который арендует здесь участок под торговое место, после закрытия ярмарки разбирает конструкцию и приводит землю в надлежащее состояние.

По словам Алексея Лобанова, большинство торговцев на ярмарке - добросовестные плательщики. Они оплачивают аренду земельного участка по фиксированной цене, которая составляет порядка 13 рублей за квадратный метр в день.

Однако есть продавец, у которого пять торговых точек на ярмарке. Реализует он, в основном, прикладную литературу. По данным предприятия, он занимает 80 квадратных метров земли на рынке.

- Два года назад продавец принципиально отказался заключать с нами договор, не подал заявление на осуществленение деятельности на ярмарке. С коммерсантом мы пытались найти общий язык, однако идти на контакт он не хотел, - объясняет Алексей Лобанов. - Задолженность составила 500 тысяч рублей. В итоге нам пришлось действовать в рамках закона. Мы подали на него в суд, который встал на нашу сторону. Приставы обязали продавца освободить торговые места для других людей, он отказался выполнять их требования. Тогда служители закона за неисполнение решения начали производство.

После этого владелец торговых точек начал активно демонтировать павильоны.

- Ему выделили помещение для временного хранения книг, которые являются материальными ценностями, однако продавец решил оставить их на улице, - добавляет директор МУП «Книжный мир» Алексей Лобанов.