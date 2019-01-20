2019-01-20T10:23:21+03:00
Происшествия

Судье, сбившему на пешеходе в Краснодаре 18-летнюю девушку, может грозить 15 суток ареста

Прокуратура инициирует привлечение Арсена Крикорова к ответственности за выезд на "зебру" и оставление места ДТП
Евгения ОСТРАЯ
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Очевидцы утверждали, что во время происшествия Арсен Крикоров был пьян в стельку. Фото: скриншот видеоОчевидцы утверждали, что во время происшествия Арсен Крикоров был пьян в стельку. Фото: скриншот видео
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Бывший (теперь уже!) служитель Фемиды Арсен Крикоров может получить 15 суток ареста за наезд на пешехода и оставление места ДТП. По крайней мере, к судье, который по закону и в отставке сохраняет свой неприкосновенный статус и прочие "коврижки", попробуют применить административное наказание.

Прокуратура Краснодарского края готовится направить все материалы проверки резонансного происшествия в Генеральное ведомство.

В Краснодаре пьяный судья сбил девушку.

- Будет решаться вопрос об обращении в Верховный суд с целью привлечения судьи к административной ответственности по двум статьям: наезд на пешехода и оставление места ДТП, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Пострадавшая Вика Зверева - тхэквондистка

Пострадавшая Вика Зверева - тхэквондистка

Максимально, что могло бы грозить Арсену Крикорову, не будь он судьей (хотя бы и в отставке), это лишение прав на два года и арест до 15 суток. В любом случае, тяжесть его вины будет оценивать высшая квалификационная инстанция.

Напомним, судья оказался в центре скандала после публикации видео с места ДТП, которое произошло в Краснодаре 21 декабря. Под колесами автомобиля KIA Optima, которым управлял судья Арсен Крикоров оказалась 18-летняя спортсменка Виктория Зверева. Он попытался ответить на обвинения в СМИ, назвав пострадавших вымогателями. Но в итоге подал в отставку.

- 16 января 2019 г. судьей Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоровым А.В. подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе Краснодарского гарнизонного военного суда.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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- Он нагло врет, - ответила в свою очередь на обвинения мама Вики Марина. - Я не собираюсь даже больше с ним ничего обсуждать. Когда мы встречались в тот единственный раз после аварии с Викой, я просто написала на бумаге, что ей потребуется и сколько это стоит. Он забрал бумажку, а теперь, наверное, готовится ею прикрываться. На самом деле никаких требований мы не выдвигали, думали, что возможны нормальные человеческие отношения. Но судя по всему не получится (читайте далее)

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