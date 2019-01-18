В Горячем Ключе открыли вакансию вице-мэра по казачеству

На портале «Госслужба» появилась вакансия заместителя главы Горячего Ключа, в обязанности которого входит «организовывать реализацию региональной и формирование муниципальной политики в отношении казачества и добровольных казачьих дружин». Зарплата – от 60 до 63 тысяч рублей.

Вакансия на портале Госслужба

Документы от претендентов на должность вице-мэра по вопросам казачества в городской администрации принимают до 30 января.

Согласно опубликованной вакансии, командировки занимают 10% служебного времени заместителя главы при ненормированном рабочем дне. От соискателя требуется не менее двух лет обязательного стажа государственной гражданской службы, а также высшее образование не ниже специалитета.

С августа 2018 года эту должность занимал атаман городского общества Василий Аникеев. Но, как выяснили в прокуратуре, его квалификация не соответствует требованиям высокой должности в администрации.

- Согласно имеющимся в личном деле документам об образовании, должностное лицо имеет среднее специальное образование по специальности «техник-механик» и профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной программе, которая к высшему профессиональному образованию не приравнивается, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

После представления прокурора, Аникеева с поста вице-мэра перевели на должность ведущего специалиста.

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По требованиям закона, замглавы муниципалитета должен иметь высшее образование не ниже специалитета или магистратуры. Прокуратура уже внесла представление и чиновника перевели на должность ведущего специалиста управления (читайте далее)