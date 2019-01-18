ЖК «Центральный»: праздники отмечают вместе с соседями

Праздник состоялся в уникальном дворе-парке жилого квартала «Центральный» у красавицы елки. Для детей приготовили целый квест: фиксики узнали о том, что новый год под угрозой срыва, Дед Мороз и Снегурочка пропали, нужно было отправиться в опасное, но интересное путешествие на поиски волшебников и подарков.

Было ярко, весело, празднично

По пути ребята встретили медведя, робота-трансформера и даже загадочного космического человека-трубу. В итоге они спасли Новый год и освободили Деда Мороза и Снегурочку, водили хороводы вокруг елки с добрым медведем, отгадывали загадки, пили вкусный чай из настоящего самовара, участвовали в химическом шоу. И, конечно, каждый юный житель ЖК «Центральный» получил новогодний подарок.

Один из сказочных персонажей - медведь - очень понравился малышам

В жилом квартале «Центральный» стало доброй традицией отмечать праздники вместе с соседями. Следить за анонсами мероприятий и новостями ЖК «Центральный» вы можете в соцсетях комплекса.

Все с удовольствием фотографировались

Полная версия фотоотчета в нашей группе в ВК https://vk.com/album-132683436_261265062

ЖК Центральный Краснодар. Все и сразу

https://www.instagram.com/centerkrd/