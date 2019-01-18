Между хоромами и кладовками: В самой большой квартире Краснодара поместится 42 самых маленьких

Краснодар – город контрастов. Здесь на соседних улицах можно встретить и роскошь, переплетенную с современными технологиями и помпезностью, и разруху заброшенной окраины: яма на яме, покосившиеся лачуги и то, что когда-то служило забором.

Вот и в недвижимости краевой столицы, которая сейчас расширяется тысячами квадратных метров, перепады колоссальные. Даже если не сравнивать частные дома со старыми общагами, а просто пройтись по рынку квартир, то от того, насколько по-разному живут люди, впадаешь в замешательство. Сразу начинаешь прикидывать, где твое место на пути между громадными пентахусами и крошечными комнатушками.

СРАВНИ

Итак, предлагаю перейти от рефлексии и философии к конкретным цифрам и суммам. Эксперты портала Domofond.ru нашли среди всех объявлений недвижимости на своем сайте четыре самые просторные квартиры и столько же коморок (квартирами уж очень сложно назвать такую жилплощадь).

Три уровня над городом

Начнем, пожалуй, с дорогого. С самого дорого! Хотели бы себе трехуровневый пентхаус на 527 квадратов?

«Первый уровень: две спальни, две ванные комнаты, три санузла. Гостиная совмещена с кухней. Потолки высотой до четырех метров. Второй уровень: кабинет и библиотека с дровяным действующим камином. Третий: выход на крышу, где есть бассейн, сауна, мангал. Так же бильярдная с панорамным видом на город, - говорится в описании объявления. - Паркет, вся мебель и ковры выполнены на заказ. Окна гостиной, гостевой спальни и кабинета выходят на парк. Два машиноместа в крытой охраняемой парковке. Три подсобных помещения. Видеонаблюдение, охрана».

Фото: Domofond.ru

По душе такая недвижимость? Тогда она станет вашей всего за 59 миллионов рублей. Это 111 954 рублей за метр.

Роскошь с видом на историю

Допустим, вы пока не отложили с обедов себе столько денег, и у вас всего 50 миллионов. Ничего страшного! Есть восьмикомнатная квартира в Центральном округе краевой столицы площадью в 500 метров. Там нет ремонта, но его же можно сделать постепенно, правда? Зато есть мансардный этаж, из которого видна «Аврора» и улица Красная.

Фото: Domofond.ru

Учитывая, что кинотеатр скоро будет отремонтирован автором парка «Краснодар», романтичнее и роскошнее места, чем эта мансарда, вряд ли сыскать. А еще в стоимость входят парковочные места. В итоге получается 100 тысяч за квадрат.

Просыпаться в облаках

Если вам нравится по утрам и вечерам как бы сверху окидывать взором город (или вы бы хотели делать так), то на Кубанской Набережной есть пентхаус на 22 этаже. 415 квадратных метров в пяти минутах от выезда из города в сторону Черного моря и в 10 минутах до центра Краснодара.

Это новостройка, ремонта нет. Предчистовая отделка. Однако есть восхитительный двор, ландшафтный дизайн, газон, беговые и прогулочные дорожки, зоны отдыха. Плюс паркинги, магазины, кафе, фитнес-клуб, прачечная на 1-м этаже дома.

Фото: Domofond.ru

Все это удовольствие и простор стоят 25 миллионов 867 тысяч рублей. Это 62 330 рублей за один метр. Думаю, если продавцу, сказать, что есть на руках только 25, но вы их готовы отдать сразу и целиком, то он уступит.

Убранство голубых кровей

Самый маленький в нашем списке роскошных домов, но самый дорогой вариант больше похож на коллекцию картинок из журнала о дизайне интерьеров. Всего 350 квадратных метров, в которых переплетены имперский ампир и современный экостиль.

Фото: Domofond.ru

- Одна из достопримечательностей квартиры - обустроенная спа-зона - все предусмотрено для отдыха и оздоровления. Есть сауна, массажный стол (можно больше никуда не ездить, мастер придет к вам домой), душ и литая ванна. Впечатляющий лестничный холл с красивой кованой лестницей под куполом - такого больше нигде увидишь. Здесь же предусмотрен винный шкаф для хранения ваших лучших экземпляров, - пишет автор объявления.

Вся техника – от лучших премиум-производителей, ровно, как и мебель.

Все это стоит 95 миллионов рублей. Это 271 429 рублей за квадрат.

- Из окон видны два храма, - добавляет продавец. Видимо, чтобы будущий владелец смог чаще думать о религиозном аскетизме.

ЖИЛЬЕ НА ЯПОНСКИЙ МАНЕР

Вот уж кто-кто, а хозяева этих квартир знают об излишествах все. И под эту категорию жилплощадь попадает первой. Читая дальше, спросите себя, смогли бы жить в таких условиях. Если да, то из вас получился бы отличный спартанец.

В Краснодаре есть в продаже и студии с метражом - 14 квадратов и меньше. Это недорогое жилье, которое по карману людям со средним достатком. Только если посчитать, сколько каждый из этих квадратов стоит, то получается цена недвижимости комфорт класса. Но это так, к слову.

Квартира без кухни

Готовы ощутить контраст? Студия площадью 14,1 метр на Восточно-Кругликовской улице. Она расположена на втором этаже 9-этажного дома 1979 года постройки. В студии свой санузел, но кухня в собственность не входит и является общей для нескольких семей. Хотят за это все 1 миллион 100 тысяч рублей. Это 78,5 тысяч рублей за квадрат!

Фото: Domofond.ru

Судя по фото, прошлый владелец живет или жил в этой комнатушке с двумя маленькими детьми.

Сжимаемся дальше…

Следующий пример в списке – 13,4 метра. Тоже студия. Есть своя кухня. Расположена квартирка в кирпичном пятиэтажном доме на улице Краснодарская. Стоит отметить, что в единственной комнате весьма уютно.

Фото: Domofond.ru

Стоимость объекта 730 тысяч рублей. Это 54 тысячи за квадрат.

…и дальше

Однокомнатная квартира площадью 13 квадратов в Центральном округе продается за 800 тысяч рублей (61 тысяча за метр). В студии сделан ремонт, есть все необходимое для жизни. Рядом располагаются школа, детский сад и торговые центры, так пишет автор объявления, однако всю квартиру по фото не оценить, так как на снимках видна крохотная кухонька и маленькая кровать. Шведам такой компактности еще учиться и учиться.

Фото: Domofond.ru

Самая маленькая, но сама дорогая

79 839 рублей за квадрат – цена за весьма респектабельные апартаменты. Но не в этом случае. Здесь столько стоит каждый из 12,4 метров. Всего же за такой «простор» просят 990 тысяч рублей. Студия расположена на втором этаже четырехэтажки.

- Есть диван, сплит, стиральная машинка и холодильник, - говорится в объявлении.

В качестве плюсов владелец недвижимости указывает маленькую сумму в квитанциях ЖКУ и свет, который пашет без перебоев, а еще наличие круглосуточного гипермаркета в пешей доступности.

Фото: Domofond.ru

Квартира эта продается уже полтора года.