«Слышала, как она хрипела!»: В больнице Горячего Ключа умерла новорожденная девочка

Трагедия произошла в семье Отхозория Горячего Ключа, что находится в Краснодарском крае. В июле 2018 года у 21-летнего Александра и 17-летней Екатерины произошло знаменательное событие - они стали мужем и женой.

- Детки познакомились давно, но сразу же влюбились друг в друга, это было видно. Они старались все время проводить вместе. Потому, когда решили стать мужем и женой, никто из нас (родителей – Авт.) не препятствовал, благословили их союз, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама Кати Анна. - Я лично ходила в органы опеки и писала заявление о том, что не против свадьбы своей несовершеннолетней дочери.

Свадебные хлопоты выпали на первые месяцы беременности. Катя, узнав о том, что носит под сердцем ребенка, была на седьмом небе от счастья. Вместе с ней радовался и будущий отец Александр.

Молодые люди поженились летом.

- С самого начала беременности Катюша встала на учет в местную поликлинику, выполняла все рекомендации своего врача, - продолжает Анна. – Беременность протекала хорошо, активность у малышки была отличная, никаких патологий не наблюдалось. Катенька даже имя своей дочке придумала – Дарина.

8 января девушке выписали направление в роддом. В документе врач указала, что плод у Кати крупный, потому рекомендовано провести кесарево сечение.

- Катю поселили в палату с другими роженицами, однако в течение двух дней к ней из врачей никто не подходил. У моей дочери пошла уже 41-я неделя, она «перехаживала», уже было маловодье (уменьшение количества околоплодных вод – Авт.), - говорит женщина. - Тогда я приехала в больницу, встретилась с заведующей родильного отделения Галиной Максимовной и попросила ее лично принять роды. Она согласилась, сказав, что дочери сделают стимуляцию, если схватки начнутся в выходные, ее вызовут.

Два дня схватки у Кати были слабые, поздно вечером 12 января у нее отошли воды, боль стала нестерпимой. Девушка промучилась всю ночь.

- Мам, я не могу больше! – разбудил рано утром Анну звонок дочери. – Раскрытие маленькое, но ко мне никто не подходит.

Мать посоветовала дочери подойти к кому-нибудь из медиков, но врачи отмахивались, отправляя девушку в палату.

В какой-то момент Катя перестала выходить на связь. А через пару часов из больницы поступил звонок мужу девушки Александру с радостной вестью «Родила!»

Позднее счастливый отец узнал, что на свет появилась девочка. Вес – 4700, рост - 59 сантиметров. Правда, из родзала ее перевезли в отделение патологии. Вся семья тут же примчалась в больницу.

Объяснить, почему умерла девочка, врач-гинеколог не смогла.

- Роды были очень тяжелые. Девочка появилась на свет живой, Катя ее видела и даже слышала, как она начинает хрипеть. Но через два часа стало известно, что кроха умерла. Ей должным образом не очистили ротик и легкие – малышка просто задохнулась! – с горечью говорит Анна. – Роды принимали акушер Светлана Панова и врач-гинеколог Анна Батизат, которые, несмотря на просьбы дочери, кесарево так и не сделали. Более того, после родов ее оставили в палате одну, даже не заменив ей белье. Почему никто не вызвал заведующую, до сих пор непонятно.

Но самое ужасное выяснилось в морге, когда родные пришли забрать тело девочки.

В справке указано, что ребенок родился мертвым, однако Катя уверена - ее дочь убили неквалифицированные врачи.

- Нам отдали ребеночка. 14 января мы ее похоронили. А через день нам выдали справку о рождении малышки. Ни пол, ни вес, ни рост указаны не были, однако в одной из граф было указано, что ребенок родился мертвым! При этом этот факт никто из правоохранителей не зафиксировал, то есть врачам все сойдет с рук, - говорят родные. – Я хочу добиться справедливости, потому уже написала заявление в прокуратуру. Мы даже согласны на эксгумацию, лишь бы тех, по чьей вине умерла наша девочка, был наказан.

По информации «КП» - Кубань», заведующую роддома отстранили от обязанностей на три месяца, а врач-гинеколог, принимавший роды, ушла на больничный с последующим увольнением.

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