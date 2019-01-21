«Может, подумаете?»: в Адыгее ЗАГСы раз откажутся регистрировать разводы по пятницам

- Извините, но сегодня мы не регистрируем расторжение брака. Может быть, передумаете? – такие слова теперь могут услышать пары, желающие развестись в Адыгее.

ЗАГСы республики решили спасать семьи, объявив каждую последнюю пятницу месяца «днем без разводов». Как сообщают в управлении, в этот день сотрудники отделов не будут производить государственную регистрацию расторжения брака, а предложат еще раз обдумать решение.

Оказалось, что нововведение внедрили еще в прошлом году, но тогда пятница без разводов проводилась только четыре раза в году. Существенного изменения в статистике такие точечные меры не дали. Например, по итогам прошлого года только в Тахтамукайском районе на 100 браков приходится 80 разводов. Примирение удалось только в восьми случаях.

- Наибольшее число разводов, приходится на граждан в возрасте 31-39 лет. Причины разводов: отсутствие общих интересов, взаимная утрата чувств, неверность одного из супругов, конфликтные отношения с родителями, злоупотребление алкоголем, наркотическая зависимость и другое, - рассказали в управлении ЗАГС Адыгеи.

Может показаться, что сотрудники только избавили себя от лишней работы по пятницам, но на самом деле спасать семьи призваны и бесплатные психологи.

- Для сокращения количества разводов и укрепления семейных отношений в отделе ЗАГС Тахтамукайского района организована бесплатная консультативная помощь психолога для супружеских пар, испытывающих кризис отношений, находящихся в ситуации развода. Консультации проводятся по средам в отделе ЗАГС, - добавили в управлении.