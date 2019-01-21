Мать, избившая 4-месячную дочь, уже была лишена прав на своих троих детей

Следователи в Адыгее продолжают проверку по поводу избиения матерью 4-месячной Лианы (имя изменено - авт.). Но органы опеки и уполномоченный по правам ребенка в республике уже дали свою оценку преступному поведению родительницы.

- Мать девочки - жительница Краснодара. Мы выяснили, что женщина вела асоциальный образ жизни и была лишена прав на своих старших троих детей, - сделал заявление уполномоченный по правам ребенка в республике Александр Ивашин. - По поводу новорожденной в организации никаких тревожных сигналов не поступало до этого момента.

Теперь ребенок тоже наверняка отправится в дом малютки. Если врачам детской республиканской больницы удастся спасти ее жизнь.

- Состояние малышки очень тяжелое. Она по-прежнему находится в отделении реанимации и не дышит самостоятельно. Девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, - рассказала "КП" - Кубань" главный врач лечебного учреждения Жанна Гуагова.

Помимо жутких для ее возраста переломов обоих бедер и плечика, у девочки диагностировали двустороннее воспаление легких.

Напомним, ребенок оказался в больнице, когда мать сама привезла ее туда 13 января. Врачи забили тревогу, увидев рукотворные синяки на теле малышки, и сообщили об этом в полицию. Ну а правоохранители быстро нашли подтверждение подозрений медиков - девочку избивают.

- Подозреваемую, ею оказалась 29-летняя жительница Адыгеи, задержали, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. - Ее поместили в изолятор временного содержания. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего ребенка).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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