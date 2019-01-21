2019-01-21T13:49:23+03:00
Происшествия

Мать, избившая 4-месячную дочь, уже была лишена прав на своих троих детей

Органы опеки в Адыгее рассказали, что 29-летняя женщина вела асоциальный образ жизни
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Несчастную девочку спасают в детской больнице АдыгеиНесчастную девочку спасают в детской больнице Адыгеи
Изменить размер текста:

Следователи в Адыгее продолжают проверку по поводу избиения матерью 4-месячной Лианы (имя изменено - авт.). Но органы опеки и уполномоченный по правам ребенка в республике уже дали свою оценку преступному поведению родительницы.

- Мать девочки - жительница Краснодара. Мы выяснили, что женщина вела асоциальный образ жизни и была лишена прав на своих старших троих детей, - сделал заявление уполномоченный по правам ребенка в республике Александр Ивашин. - По поводу новорожденной в организации никаких тревожных сигналов не поступало до этого момента.

Теперь ребенок тоже наверняка отправится в дом малютки. Если врачам детской республиканской больницы удастся спасти ее жизнь.

- Состояние малышки очень тяжелое. Она по-прежнему находится в отделении реанимации и не дышит самостоятельно. Девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, - рассказала "КП" - Кубань" главный врач лечебного учреждения Жанна Гуагова.

Помимо жутких для ее возраста переломов обоих бедер и плечика, у девочки диагностировали двустороннее воспаление легких.

Напомним, ребенок оказался в больнице, когда мать сама привезла ее туда 13 января. Врачи забили тревогу, увидев рукотворные синяки на теле малышки, и сообщили об этом в полицию. Ну а правоохранители быстро нашли подтверждение подозрений медиков - девочку избивают.

- Подозреваемую, ею оказалась 29-летняя жительница Адыгеи, задержали, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. - Ее поместили в изолятор временного содержания. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего ребенка).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

29-летняя мать плохо кормила и била свою 4-месячную дочь, а потом сама отвезла в больницу

Исследовав характер гематом, врачи обратились в полицию Адыгеи (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани уволили директора школы
В Сочи задержали мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью
Кубанские чиновники не вошли в президентский кадровый резерв
В Новороссийске восстанавливают мост
В Сочи установили очередной зимний рекорд
В Краснодаре осудили похитителя автохлама
ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»
Кубанские работодатели все больше экономят на сотрудниках
У Краснодарского банка «Первомайский» отозвали лицензию
В Черном море обнаружили шлюпку с телом человека
На Кубани более 1,1 миллиарда рублей направят муниципалитетам на обновление дорог
В Краснодаре воспитанники спортшкол будут быстрее проходить медосмотр
Жители Краснодара увидят абстрактную каллиграфию
В Ейском районе 42-летний мужчина угнал Hyundai Accent
На Кубани приставы арестовали самолет должника
В Новороссийске женщина подожгла сожителя
В Краснодаре мужчина обвиняется в хищении земельных участков
В Краснодаре проходит кинопроект «Героями не рождаются – героями становятся»
«Краснодар» намерен продлить контракт с нападающим Ари
На Кубани эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила аэродром условного противника
В Туапсе восстановили электроснабжение
В Краснодаре девушка на мотоцикле столкнулась с Mercedes
Под Новороссийском водитель легковушки врезался в бетононасос и погиб
Школьник получил награду за спасение тонущего ребенка в аквапарке Анапы
Авиабилеты в Сочи из Москвы подорожали
Погода в Краснодарском крае на 21 января: в начале рабочей недели будет дождливо
В Геленджике откроется художественная выставка «Россия — родина моя»
В Краснодаре мужчина с топором набросился на машину на "зебре"
Вратарь ХК «Сочи» вышел на лед в образе Чарли Чаплина