2019-01-21T18:16:06+03:00
Происшествия

На Кубани директором хуторской школы работал ранее судимый за хранение оружия человек

«Комсомолка» поговорила с руководителем образовательного учреждения
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Александр Чоба. Фото: школы №24 хутора Болгов.Александр Чоба. Фото: школы №24 хутора Болгов.
Изменить размер текста:

Еще не стихли обсуждения по поводу заммэра Горячего Ключа, который оказался механиком без высшего образования. Как прилетели новости из Усть-Лабинского района. В небольшой школе хутора Болгов, что находится в 25 километрах от райцентра, в кресле директора сидел человек с судимостью. Всплыл этот факт, когда прокуратура Усть-Лабинского района провела плановую проверку.

- Установлено, что в средней общеобразовательной школе № 24 в должности директора работал человек, ранее осужденный по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - При этом разрешения о допуске к деятельности, связанной с участием несовершеннолетних, у него не было.

Комиссия по делам несовершеннолетних не выдавала такой документ.

На сайте школы № 24 сообщается, что директором был Александр Степанович Чоба. Эту должность, согласно приказу, он занимал с 7 марта 1991 года, то есть без малого 28 лет. Стаж работы у него - 40 лет. Награжден медалью «За заслуги в области образования».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», уроки в школе, когда стал руководителем, он не вел, занимался только административной работой. Осужден за преступление был давно.

- Этот случай был в 2001 году. Пошел я на охоту с дедовым ружьем, которое оказалось не зарегистрировано. За это меня по закону оштрафовали, - рассказывает «КП» - Кубань» Александр Чоба.

Судимость на данный момент погашена, однако это не отменяет факт нарушения. Потому прокуратура вынесла представление главе района Николаю Артющенко. В результате директора уволили с занимаемой должности. Однако он намерен отстаивать свое имя.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- В отношении человека, осужденного по этой статье, действует общий запрет на трудовую деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха. Речь идет о любой трудовой деятельности в этих сферах: будь то кочегар, вожатый, сторож, учитель или директор, - объясняет юрист Юрий Краснов. - Вместе с тем некоторые лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести, могут быть допущены к педагогической деятельности. Но для этого нужно решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске к педагогической деятельности.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре ремонтируют дороги
На Кубани пройдет очередной месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы
Кубанским аграриям выделят льготные кредиты
Школьники Кубани станут сотрудниками единственной в мире детской почты в Артеке
На Кубани улучшат качество питьевой воды
95-летний пенсионер из Новороссийска стал финалистом Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!»
На Кубани спасатели срезали дверь «болгаркой», чтобы вызволить трехлетнюю девочку из квартиры
Более 74 тысяч клиентов «ТНС энерго Кубань» перешли на электронную квитанцию в 2018 году
Назначен новый руководитель подразделения «Ростелекома» в республике Адыгея
В Краснодаре под колесами поезда погиб мужчина
В Кореновском районе построят цех хлебобулочных изделий
«Краснодар Водоканал» очистит коллектор в центре города
Отель-замок «Богатырь» подготовил тариф для любителей активного отдыха в горах
В Горячем Ключе из кранов вместо воды пошла… земля
Краснодарские медики отстояли честь и достоинство в суде
Движение вниз: на Кубани подешевел бензин
На Кубани уволили директора школы
В Сочи задержали мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью
Кубанские чиновники не вошли в президентский кадровый резерв
В Новороссийске восстанавливают мост
В Сочи установили очередной зимний рекорд
В Краснодаре осудили похитителя автохлама
ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»
Кубанские работодатели все больше экономят на сотрудниках
У Краснодарского банка «Первомайский» отозвали лицензию