На Кубани директором хуторской школы работал ранее судимый за хранение оружия человек
Еще не стихли обсуждения по поводу заммэра Горячего Ключа, который оказался механиком без высшего образования. Как прилетели новости из Усть-Лабинского района. В небольшой школе хутора Болгов, что находится в 25 километрах от райцентра, в кресле директора сидел человек с судимостью. Всплыл этот факт, когда прокуратура Усть-Лабинского района провела плановую проверку.
- Установлено, что в средней общеобразовательной школе № 24 в должности директора работал человек, ранее осужденный по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - При этом разрешения о допуске к деятельности, связанной с участием несовершеннолетних, у него не было.
Комиссия по делам несовершеннолетних не выдавала такой документ.
На сайте школы № 24 сообщается, что директором был Александр Степанович Чоба. Эту должность, согласно приказу, он занимал с 7 марта 1991 года, то есть без малого 28 лет. Стаж работы у него - 40 лет. Награжден медалью «За заслуги в области образования».
Как удалось узнать «КП» - Кубань», уроки в школе, когда стал руководителем, он не вел, занимался только административной работой. Осужден за преступление был давно.
- Этот случай был в 2001 году. Пошел я на охоту с дедовым ружьем, которое оказалось не зарегистрировано. За это меня по закону оштрафовали, - рассказывает «КП» - Кубань» Александр Чоба.
Судимость на данный момент погашена, однако это не отменяет факт нарушения. Потому прокуратура вынесла представление главе района Николаю Артющенко. В результате директора уволили с занимаемой должности. Однако он намерен отстаивать свое имя.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
- В отношении человека, осужденного по этой статье, действует общий запрет на трудовую деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха. Речь идет о любой трудовой деятельности в этих сферах: будь то кочегар, вожатый, сторож, учитель или директор, - объясняет юрист Юрий Краснов. - Вместе с тем некоторые лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести, могут быть допущены к педагогической деятельности. Но для этого нужно решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске к педагогической деятельности.
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