Собирали на операции детям, а отправляли палачам в Сирию: спецслужбы рассекретили псевдоблаготворителей

Пособники террористов собирали деньги на помощь малоимущим и больным детям в Краснодарском крае, Адыгее и Дагестане, а сами отправляли эти деньги в Сирию на нужды ИГИЛ (организации, запрещенной в Российской Федерации*).

Их обнаружили, когда очередной транш потек в дружественную, но воюющую республику.

- Была вскрыта и задокументирована схема и механизм финансирования, - прокомментировали «КП» - Кубань» в ведомстве.

Таким путем псевдоблаготворители перечислили на зарубежные счета террористов больше 10 миллионов рублей.

Оперативники пока не называют, что за благотворительный фонд вводил в заблуждение сердобольных жителей Кубани, Адыгеи и Дагестана. Но трое подозреваемых, арестованных по предъявленному обвинению в пособничестве терроризму, уже дают признательные показания.

- В квартирах «доброделов» прошли обыски, изъяты телефоны, платежные терминалы и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе ФСБ России.

Надо сказать, что уголовная ответственность для подобных преступлений наступает вне зависимости от размера помощи террористам. Любой вклад в «копилку» международных преступников карается в нашей стране по закону.

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