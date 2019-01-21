Не успели даже хрюкнуть: на Кубани гибнет дикий кабан

2019-й год начался на Кубани с сообщений о гибели ближайших родственников символа года – охотники рассказывают, что в лесах находят безжизненные туши диких кабанов. Неприятные кадры очень быстро стали достоянием общественности, благодаря силе социальных сетей.

Оказалось, что подобные находки в лесах края нередки, о чем есть фото и видеосвидетельства. Судя по кадрам, в животных не стреляли. Охотники убеждены, что кабаны гибнут в интересах крупных свиноводческих комплексов.

- Крупные агрокомплексы заинтересованы в том, чтобы действовал жесткий режим борьбы с АЧС. А в распространении этой заразы обвинили дикого кабана, которого не спросишь, его могут только уничтожить, а нам рассказать, что угроза сохраняется, - говорит главный охотовед краснодарского городского общества охотников и рыболовов Антон Землянский. – Скорее всего, диких животных умышленно травят, его поголовье по плану борьбы с АЧС сокращают до показателя одна особь на 4000 гектар, что в десятки раз ниже их естественной численности в благоприятных условиях обитания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/687403" frameborder="0"></iframe> На Кубани травят диких кабанов.

В краевом министерстве природных ресурсов версию охотников не подтверждают. Специалисты «Краснодаркрайохоты» даже подали заявление в полицию о гибели двух особей кабана в заказнике близ Горячего Ключа. Их туши были найдены 3 января.

- Гибель двух особей кабана является крупным ущербом, причиненным объектам живого мира, в связи с чем направлено заявление в правоохранительные органы для расследования причин смерти животных, установления личностей, причинивших вред, и принятия законного решения, - рассказали в министерстве, отметив, что лабораторный анализ не выявил АЧС у погибших животных.

В то же время, охотники на условиях анонимности сообщили в редакцию, что к гибели кабанов причастны егеря.

- Егеря выдают охотникам брикеты под видом лекарства для кабана, чтобы его разложили в лесу. На самом деле это отрава, от которой животные гибнут практически на месте. Некоторые даже закрывают глаза на количество убитых кабанов, говорят, что выживших все равно отравят. Добросовестные охотники эти брикеты либо очень глубоко закапывают, либо увозят с собой, - рассказал охотник, представившийся Александром.

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