Как кубанские казаки по льготе в МГУ на бюджет поступают

ЕГЭ!.. Казак же, торжествуя, в учебе прославляет путь…

За одно бюджетное место в местных вузах обычно борются минимум 10 школьников. Но членам казачьего общества и их детям повезло немного больше. В двух университетах края для них отдельный конкурс на бюджет - он не превышает 1,5-2 человека на место.

- Казаки могут поступить на бюджет в два вуза: Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма и в темрюкский филиал Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского, - сообщили «Комсомольской правде» в Кубанском казачьем войске. - В них выделили 20 и 30 бюджетных мест соответственно. Для поступления достаточно состоять в войске и получить ходатайство от атамана вашего общества. Если у вас дочь или сын, то они автоматически относятся к казачьей молодежи и тоже могут попробовать поступить в институт в рамках отдельного конкурса. Обычно он у нас не превышает 1,5-2 абитуриента на место. Но это не говорит о том, что, став казаком, вы легко поступите в университет.

В краснодарском инфизе казаки учатся только на одном направлении - «Физическая культура». Его выпускники затем работают тренерами или физруками. В процессе обучения студенты выбирают вид спорта, на котором потом хотят специализироваться.

- Для поступления в инфиз нужно преодолеть порог успешности по математике, набрать максимум баллов по русскому языку и биологии, - продолжают в Кубанском казачьем войске. - Затем абитуриентов ожидают внутренние испытания. Первое - собеседование. На нем школьнику дадут список вопросов из тем по ОБЖ и истории спорта. Еще казакам предстоит сдать нормативы по ОФП. Это прыжки в длину, челночный бег, подтягивание и т. д.

В темрюкском филиале Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского казакам можно поступать только на заочную форму обучения. В этом университете готовят специалистов по нескольким направлениям: «Экология и природопользование», «Технологические машины и оборудование», «Технология продуктов питания из растительного сырья», «Технология и организация предприятий общественного питания» и т. д.