2019-01-22T09:34:59+03:00
Происшествия

Моряк из Новороссийска, которого взяли в плен пираты, может вернуться домой в феврале

Похитители вышли на связь и требуют выкуп
Андрей ГОРЕЛОВ
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Александра Симонова ждет на берегу молодая жена.Александра Симонова ждет на берегу молодая жена.Фото: из архива героя публикации.
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2 января в Гвинейском заливе корсары напали на судно «MSC Mandy». На борт высадились около 10 вооруженных головорезов. Два часа они грабили команду, а затем забрали с собой шесть членов экипажа. Среди них оказался и новороссиец - третий помощник капитана корабля Александр Симонов. Выяснилось, что 8 января разбойники уже вышли на связь с судовладельцем контейнеровоза, чтобы выставить свои требования по обмену моряков.

- Пираты связались с компанией-судовладельцем еще 8 января, - говорит председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков. - Чтобы доказать, что взятые в заложники члены экипажа живы, разбойники разрешили поговорить с капитаном корабля Андреем Ивановым. Моряк рассказал, что все живы, держат пленных в приемлемых условиях. Сейчас судовладелец с пиратами обсуждает условия обмена, место и сумму выкупа.

Информацию о размере выкупа и нахождении моряков не разглашают. Помогает вызволить экипаж британская компания с опытом работы в таких случаях.

- Переговоры идут через посредников с одной и с другой стороны, - делится Сергей Фишов, координатор Международной федерации транспортных рабочих в России. - Пираты понимают, что их базу могут раскрыть. - Когда стороны договорятся, сказать невозможно. Но опыт показывает, что обычно на это уходит не больше месяца. Нигерийские пираты не захватывают суда и требуют выкуп только за экипаж. В таком случае все случится гораздо быстрее.

По словам председателя Российского профсоюза моряков Юрия Сухорукова,

в некоторых африканских государствах передача выкупа - уголовное преступление. Если представители судовладельца будут пойманы за передачей денег, им грозит тюремный срок.

КТО ЕЩЕ В ЗАЛОЖНИКАХ?

Пираты взяли в плен шесть членов экипажа корабля: капитана Андрея Иванова, старшего помощника капитана Андрея Свитина, 3-го помощника капитана Александра Симонова, боцмана Игоря Телешина, фиттер-сварщика Романа Иванова и кока Андроника Григоряна.

Нашего же земляка Александра Симонова ждут на берегу его мама, папа и молодая жена. Парень родился в хуторе Садки Ростовской области. Окончил местную школу, поступил в мореходку в Ростове-на-Дону, а затем перевелся в новороссийскую «вышку». В итоге стал специалистом по направлению «Судовождение» в феврале 2016 года.

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