2019-01-21T19:18:26+03:00
Происшествия

В Черном море горят два судна

Экипаж спасается, прыгая за борт [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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На месте работают спасателиНа месте работают спасателиФото: Архив "КП"
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В Чёрном море в 15 милях от берега Краснодарского края горят газовозы "Maestro" и "CANDY". Оба судна шли под флагом Танзании. Команда спасатеся от огня, прыгая за борт.

- Примерно в 15 милях от берега и южнее мыса Такиль за пределами территориальных вод России горят два газовоза "Maestro" и "CANDY", - подтверждают информацию в пресс-службе Росморречфлота. - На борту "CANDY" 17 членов экипажа: 9 граждан Турции и 8 индийцев. На "Maestro" работают 14 моряков: 7 граждан Турции и 7 индийцев. Возможно, при перевалке топлива нарушили технику безопасности, и прогремел взрыв на одном из кораблей. Затем по цепной реакции загорелось и второе судно. Члены экипажа попрыгали за борт. Аварийный сигнал подать моряки не успели, все произошло очень быстро. Об инциденте нам сообщили проходящие мимо суда. Они же сейчас спасают пострадавших из воды. Также на место направлен спасательный буксир "Демидов". Данных о погибших у нас сейчас нет.

В Чёрном море горят два судна CANDY и Maestro.

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