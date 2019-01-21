По факту гибели моряков в Керченском проливе возбуждено уголовное дело.

- Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), - сообщила сайту «КП»-Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

Два корабля загорелись в Керченском проливе 21 января. Оба – газовозы. На корабле под названием MAESTRO произошёл взрыв, пламя перекинулось на другое судно – CANDY. Моряки стали прыгать в воду. На борту граждане Турции и Индии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/687421" frameborder="0"></iframe> В Чёрном море горят два судна CANDY и Maestro.

- По данным на этот час известно о 10 погибших, - говорят следователи. - 14 человек удалось спасти.

Следователи будут добираться к месту ЧП на вертолетах. Дело под личный контроль взял глава Южного Следственного управления СУ СК РФ на транспорте.

Власти Краснодарского края готовы оказать помощь - больницы столицы Кубани и Темрюка готовы принять пострадавших. В случае необходимости, к месту трагедии могут выехать врачи санавиацией.

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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Как известно, возможной причиной трагедии стала неправильная перевалка газа с одного судна на другое. И если об уроне экологии при крушении нефтяных танкеров давно известно всем, то при розливе газа на поверхность пораженного участка природе тоже не поздоровится.

- В зоне инцидента случится газовое загрязнение, - комментирует член общественно-экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко (продолжение)

Турецкое посольство в Новороссийске уточняет информацию о погибших моряках

В Черном море в 15 милях от берега продолжают гореть два газовоза «Maestro» и «CANDY». Возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. Сначала прогремел взрыв на одном из кораблей. Затем по цепной реакции загорелось и второе судно. Члены экипажа выпрыгнули за борт. Аварийный сигнал подать моряки не успели, все произошло очень быстро (читайте далее)