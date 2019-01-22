Школы тверка в Краснодаре: где из тебя сделают звезду танцев в интернете

Каждый танец в исполнении инстаблогера из Челябинска Анастасии Малышевой будоражит Сеть. Зажигательный тверк, который исполнила девушка в одном из торговых центров Сочи, не стал исключением.

Танцовщица устроила настоящий «попотряс»! Не обращая внимание на посетителей, она разгуливала по ТЦ с колонкой в руках и энергично двигалась под громкую музыку. Все это время ее друг снимал происходящее на камеру, стараясь запечатлеть реакцию прохожих. И ему это удалось. Кто-то присоединялся к выступлению инстаблогера, кто-то недоуменно стоял в стороне и наблюдал за танцовщицей, а кого-то смущали откровенные движения девушки.

Девушка танцует в Сочи.

Тем не менее, ролик с тверком за считанные дни посмотрело больше миллиона человек.

Научиться двигаться так же, как королева тверка, и стать звездой танцев в интернете мечтают и краснодарские девушки. И если попасть на мастер-класс к самой Анастасии Малышевой проблемно (тренер живет в другом регионе), то записаться в танцевальные школы города есть возможность у каждой.

Подобрать для себя подходящую студию можно, посмотрев танцевальные ролики, которые многие тренеры выкладывают вместе со своими подопечными. Кстати, часто краснодарки на тренировку одевают максимально сексуальные наряды - обтягивающие леггинсы, интригующие боди, коротенькие шорты, оголяющие пятую точку. В тверке все внимание приковано именно к этой части тела.

В фитнес-клубе «Fitness квартирка» педагог записывает вместе с ученицами танцевальные связки, чтобы сами девушки могли посмотреть на себя со стороны, а заодно и узнать мнение окружающих, насколько хорошо у них получается.

Моменты тренировки в краснодарском фитнес-клубе.

Адрес: Краснодар, ул. Красноармейская, 65

Телефон: +7-928-210-02-06

Цена: разовое занятие - 350 рублей, 8 занятий - 2 000 рублей.

А в школе танцев «D-motion» тверку учит участница 4 сезона шоу «Танцы на ТнТ» Даниэлла Терещенко, чей номер произвел фурор на проекте. Для своего выступления девушка выбрала тверк и сама поставила себе номер. Тренировки ее длились ежедневно по пять-шесть часов.

Засветившись на экранах, девушка не уехала в столицу. Сейчас в Краснодаре она дает мастер-классы всем, кто хочет научиться двигаться. Кроме того, Даниэлла часто записывает ролики вместе со своими ученицами. Для видео они готовят полноценный танец. Одна из последних работ - новогоднее поздравление, где танцовщицы выступали в милых праздничных колпаках и коротких шортах.

Танцевальное поздравление от снегурочек Видео: instagram.com/dmotion_dance_studio.

Адрес: Краснодар, ул. Репина, 2д (строение 2), ул. Калинина, 327, 3 этаж, 310 каб.

Телефон: +7-918-14-14-393.

Цена: разовое занятие - 250 рублей (требуется предварительная запись), 8 занятий - 2 500 рублей.

Заняться тверком можно и в студии «Джем», где обещают научить огненным движениям. Тренер Александра Золотарева снимает видео под музыку, чтобы вдохновить не только своих учениц, но и других девушек. И, чего греха таить, выступление мастера впечатляет!

Вот это тверкает!.

Адрес: Краснодар, ул. Московская, 69

Телефон: +7-909-45-65-200

Цена: разовое занятие - 400 рублей, 6 занятий - 2 000 рублей.

Уроки по тверку проходят и в школе «Action dance academy». Девушек обучают с нуля, так что научиться этому виду танца может абсолютно любая красавица. К слову, под роликами, которые выкладывают педагоги вместе со своими подопечными, многие хвалят танцующих за профессионализм, просят не останавливаться на достигнутом.

Тренировок много не бывает!.

Да и сама мастер часто хвастается своими успехами.

Педагог постоянно совершенствуется.

Адрес: Краснодар, ул. Гоголя, 80

Телефон: +7-938-478-38-38

Цена: пробное занятие - 200 рублей, абонемент - 2 500 рублей.

А еще позаниматься тверком можно в школе в центре танца и театра СТ11. От здешних педагогов просто глаз не оторвать!

Занятия тверком в Краснодаре.

Адрес: Краснодар, улица Дзержинского, 100

Телефон: +7-928-041-55-11

Цена: пробное занятие - 100 рублей, абонемент - 2 800 рублей.

СПРАВКА «КП»

Тверк - направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти полностью неподвижны.

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