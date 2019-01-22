2019-01-22T13:29:28+03:00
Общество

В Краснодаре ищут волонтеров, которые помогут спасти исторический центр города

Неравнодушные жители будут вести наблюдения за старыми кварталами
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Город теряет свой исторический обликГород теряет свой исторический обликФото: Николай ХИЖНЯК
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У краснодарцев, которым действительно небезразлична судьба исторического центра города, есть возможность доказать свои слова делом. Для общественного проекта «Возродим любимый город» требуются волонтеры, которые займутся мониторингом объектов, которые нуждаются в охране.

- Среди задач волонтерского корпуса знакомство с профессиональными навыками работы в сфере памятников культурного наследия, чтобы волонтеры помогали краевому управлению государственной охраны объектов культурного наследия в работе по соблюдению законодательства по охране памятников, выявляя нарушения в их содержании и сохранности, - говорят организаторы проекта.

29 января все добровольцы пройдут обучение на специальном семинаре, который проведут специалисты управления госохраны объектов культурного наследия, а также эксперты и историки. Он состоится в 9 часов утра в доме 78 по улице Октябрьской.

Записаться в добровольцы можно тут, после чего нужно заполнить анкету.

После обучения, в феврале, волонтеры, разделенные на несколько бригад, исследуют центр Краснодара, зафиксируют изменения исторических кварталов, отследят состояние строящихся объектов и сформируют письменный и фотоотчеты, которые станут основой для дальнейших шагов по спасению архитектурного наследия краевого центра.

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