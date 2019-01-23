Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: женщины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция.

В среду, 23 января, в Минске стартует Чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут женщины, которые представят свою короткую программу. Накануне прошла жеребьевка соревнований.

Сборную России по итогам национального первенства представляют три спортсменки – Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Многие эксперты предполагают, что весь пьедестал на Чемпионате Европы будет российским.

Расклады

Главная фаворитка чемпионата Европы олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит первой в последней разминке, она получила 31-й стартовый номер. Еще одна россиянка Станислава Константинова выйдет 32-й. Под номерами 33 и 34 выступают француженки Лорен Лекавалье и Маэ Беренис Мейте. 35-я – представительница сборной России Софья Самодурова, а завершит соревнования в короткой программе швейцарка Алексия Паганини.

Трансляция

Женщины представят короткую программу на чемпионате Европы 2019 в среду, 23 января. Онлайн-трансляция начнется в 11:45 по московскому времени.