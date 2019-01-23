2019-01-22T21:04:01+03:00
Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: женщины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция

Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн трансляцию этого события: чемпионат Европы 2019 в Минске, женщины, короткая программа
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Алина Загитова - безоговорочный фаворит Чемпионата Европы 2019 в МинскеАлина Загитова - безоговорочный фаворит Чемпионата Европы 2019 в МинскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 23 января, в Минске стартует Чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут женщины, которые представят свою короткую программу. Накануне прошла жеребьевка соревнований.

Сборную России по итогам национального первенства представляют три спортсменки – Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Многие эксперты предполагают, что весь пьедестал на Чемпионате Европы будет российским.

Расклады

Главная фаворитка чемпионата Европы олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит первой в последней разминке, она получила 31-й стартовый номер. Еще одна россиянка Станислава Константинова выйдет 32-й. Под номерами 33 и 34 выступают француженки Лорен Лекавалье и Маэ Беренис Мейте. 35-я – представительница сборной России Софья Самодурова, а завершит соревнования в короткой программе швейцарка Алексия Паганини.

Трансляция

Женщины представят короткую программу на чемпионате Европы 2019 в среду, 23 января. Онлайн-трансляция начнется в 11:45 по московскому времени.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: женщины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция.

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