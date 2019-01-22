Амурные дела: На Кубань из Приморья переезжает друживший с козлом тигр

Тигр Амур сегодня, пожалуй, самый известный пушистый хищник в мире. А известен он стал в 2015 году, когда вся планета услышала сказочную историю невероятной привязанности тигра к приведенному ему на съедение козлу.

И вот стало известно, что тигр меняет прописку. Из Приморского края он перебирается на юг. Поселиться в скором времени он должен в Краснодарском эколого-биологическом центре «Парк тигров», что находится в Динском районе.

- В 2012 году в приморский сафари-парк на временное содержание передали два амурских тигра - Тайгу и Амура, - рассказывают в сафари-парке. - Они родились в неволе в «Приамурском» зоосаде и до сих пор принадлежат Хабаровскому краю.

При этом контроль за ним осуществляет зоосад «Приамурский».

- Тигр в свое время был передан хабаровским паркам на временное содержание. Это их имущество, они хозяева хищника, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» директор Краснодарского эколого-биологического центра «Парк тигров» Александр Пшеничный. - К нам тигр переезжает сразу по нескольким причинам. Здесь его ждут самки такой же породы, нам нужно «обновить кровь», получить потомство. Ждем Амура мы и для нашей экспозиции.

На Кубань из Приморья переезжает тигр Амур.

О том, в каком вольере будет содержаться хищник, пока неизвестно. Сейчас сотрудники парка решают, где Амуру будет удобнее устроиться. Однако работники эколого-биологического центра уверены - редкому пушистому на Кубани понравится.

- Тигры, которые живут у нас, очень комфортно себя чувствуют, они игривые. Климат Краснодарского края намного интереснее - все-таки в прежнем месте проживания Амура большие перепады температур. У нас же такого нет, - добавляет Александр Пшеничный.

Через неделю Амура поставят на карантин, а через месяц после этого он будет готов к отправке. Однако, когда тигр будет справлять новоселье, пока неизвестно.