2019-01-23T10:20:31+03:00
Общество

«Черные» перекрестки Краснодара

А самое аварийный день в городе - суббота
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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- Водители, правила соблюдайте - дорогу друг другу уступайте!- Водители, правила соблюдайте - дорогу друг другу уступайте!Фото: Алексей ФОКИН
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Краснодар занимает 3-е место в стране по количеству зарегистрированных автомобилей. Впереди кубанской столицы только Москва и Подмосковье. И с каждым годом автомобилей в южном городе становится все больше. Как результат - растет и количество ДТП.

- В прошлом году кубанской столице зарегистрировано 1364 ДТП, в них 1689 человек пострадали и 92 - погибли, - приводит печальные цифры статистики инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева.

Если сравнивать с 2017 годом, то аварий стало больше на 377. Тогда ДТП было 987, в них пострадали 1114 человек, 91 - погиб.

В ГИБДД Краснодара даже назвали самые опасные перекрестки города, где чаще всего бьются машины.

- Лидером по аварийности в прошлом году был участок улиц Новороссийской и Селезнева. Там было зарегистрировано десятки ДТП, из них с пострадавшими - 11 аварий, - говорит Ольга Запьянцева. - Но после того, как мы написали письмо в администрацию города с просьбой поставить в этом районе светофор, ситуация резко улучшилась. С появлением на этом участке электронного регулировщика машины перестали биться. И с ноября 2018 года на участке не зарегистрировано пока ни одного ДТП.

Кстати, по данным Госавтоинспекции, участки, на которых происходит больше трех дорожно-транспортных происшествий в год, считаются аварийными.

В станице Елизаветинской на пересечении улиц Центральной и Ленина тоже в прошлом году часто бились авто (см. карту). Здесь водители не уступали друг другу, не реагировали на дорожные знаки. На этом перекрестке также не было светофора. Но к концу года его установили, и количество происшествий резко снизилось.

Пожалуй, лидером по аварийности стал участок в центре города - на Буденного и Чкалова в прошлом году случилось 7 ДТП с пострадавшими. Причем большинство из них из-за не соблюдений требований сигнала светофора.

Другой «черный» перекресток - на пересечении Дзержинского и Кореновской. Тут светофор хоть и стоит, но водители все равно «встречаются» друг с другом. Здесь зарегистрировано четыре аварии с пострадавшими.

Опасные участки есть и в Карасунском округе - на улице Уральской. Попала в черный список и парковка у торгового центра «Оз-молл». Здесь часто бьются машины, не уступая друг другу проезжую часть.

Но лидером по ДТП стал самый густонаселенный район города - Прикубанский. Чаще всего бьются машины на перекрестке Российской и Тенистой. А черных меток на Ростовском шоссе сразу три - на пересечении с Солнечной, развязке в районе старого поста ДПС и транспортном узле возле «Красной Площади».

Назвали в Госавтоинспекции Краснодара и самое аварийное время - с 17:00 до 19:00, а также самый аварийный день - это суббота.

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